Augusta, lavori pubblici e appalti degli ultimi 4 mesi: il primo bilancio dell’assessore Pasqua

“Si conclude un quadrimestre, per me il primo, particolarmente intenso per il mio assessorato ai Lavori pubblici”. Angelo Pasqua che detiene la delega ai lavori pubblici traccia il suo primo bilancio dei 4 mesi alla guida di uno degli assessorati più caldi e importanti dell’amministrazione elencando i lavori già aggiudicati, dalla riqualificazione ed efficientamento della pubblica illuminazione nella zona di Campolato Basso, all’ efficientamento energetico degli immobili ad uso degli uffici dei Lavori pubblici e dello Stato civile, ai lavori relativi alla manutenzione delle strade comunali, di riqualificazione urbana dell’ area mercatale di Piazza 13 maggio 1943. Ed ancora lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento della pubblica illuminazione del ponte di Corso Sicilia, di manutenzione di via Spinelli, di sistemazione e asfaltatura di un tratto di interesse pubblico di via Copernico, di riqualificazione edile ed impiantistica dell’ ambulatorio veterinario, di manutenzione straordinaria del vecchio pozzo dei giardini pubblici e delle condotte fognarie e manutenzione condotte idriche vetuste zona Agnone.

Le prossime gare da espletare riguardano la realizzazione di un’ area per sgambamento cani alla Borgata, la manutenzione degli altri immobili di proprietà comunale per la definizione dell’ abbattimento di tutte le barriere architettoniche: “Siamo in attesa della firma del contratto e in fase di verifica della documentazione prodotta per quanto attiene la manutenzione totale dei marciapiedi e i lavori di rifacimento del lato est della villa comunale. –ha concluso Pasqua che sottolinea per la programmazione e realizzazione delle opere pubbliche l’ “immane” impegno degli uffici amministrativo e tecnico dei Lavori pubblici e ad una “brillante squadra lavori sempre super operativa”.

Esprimono soddisfazione per il lavoro che si sta svolgendo in sinergia con il sindaco e l’ amministrazione il vice presidente del Consiglio Biagio Tribulato e la consigliera Margaret Amara che sostengono l’ assessore Pasqua: “In questi mesi continueremo a focalizzare l’ attenzione pungolando le strutture commissariali, così come di concerto con il sindaco, per le grandi opere che vanno sollecitate con costanza: il depuratore ed il campo sportivo in primis. Andiamo avanti ogni giorno con determinazione e grinta per la nostra città” – hanno affermato