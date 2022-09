Augusta, lavori manutenzione strade ex Ina casa, la maggioranza: “mantenuta la parola”

Proseguono i lavori di manutenzione delle stradine che costeggiano le palazzine ex Ina casa, nell’area del Sacro cuore alla Borgata, iniziati un paio di giorni fa per restituire decoro e vivibilità alla zona disseminata di palazzine.

“Un risultato straordinario raggiunto dall’amministrazione Di Mare” secondo Andrea Lombardo e Paolo Trigilio, consigliere comunale di maggioranza rispettivamente di “Destinazione futuro” e 100PerAugusta che ricordano che finora le strade del comprensorio abitativo, costruito intorno anni ’60 del secolo scorso, non erano state cedute al Comune rendendo impossibile intervenire per il ripristino. “Strade in assoluto stato di degrado che sono state al centro anche di gravi incidenti per i residenti e per le tante persone anziane che popolano il quartiere. –proseguono i due- Ricordiamo bene che questo era un impegno assunto dal sindaco in campagna elettorale, richiesto a gran voce dai residenti e purtroppo mai ascoltato. Oggi possiamo affermare che questo risultato rappresenta un grande segno di vera onestà politica nei confronti di un quartiere che, negli anni, ha subito l’umiliazione del lassismo e del disinteresse”.

A seguito della collaborazione tra l’ amministrazione e l’Istituto autonomo case popolari di Siracusa in meno di due anni le strade sono state cedute e i lavori appaltati secondo un progetto di circa 100 mila euro. “Le somme già previste in bilancio sono un segno chiaro della visione prospettica e di come il lavoro di questa amministrazione venga continuamente proiettato verso ogni opportunità. – affermano ancora- Inoltre per le strade è stata prevista anche la toponomastica per affidare finalmente anche i nomi alle strade, continuando a lavorare sul solco dell’identità e dell’importanza delle periferie. Appoggiamo in pieno questa visione corale della città dove si esaltano le peculiarità dei quartieri e hanno attenzione le problematiche specifiche”.

“L’ amministrazione comunale di concerto con l’Istituto autonomo case popolari ha mantenuto la parola e reso giustizia a quanti da anni aspettavano il ripristino dell’oramai fatiscente viabilità” – aggiungono Elena Cimino e Aldo Cimino, di CambiAugusta, Federica Giangrande di Destinazione Futuro e Giovanni Camardo portavoce della Federazione #perAugusta che plaudono al sindaco Giuseppe Di Mare e alla presidente dell’ Iacp Mariaelisa Mancarella. “Invitiamo pertanto i nostri concittadini a collaborare rispettando l’ordinanza emessa al fine di garantire un rapido e sereno svolgimento dell’opera. Un altro tassello che va al suo posto, un altro punto programmatico rispettato. Siamo coscienti che le cose da fare sono tantissime e che condividere le motivazioni burocratiche, che spesso ne ritardano l’attuazione, non è facile. Siamo certi che man mano tutto ciò che è stato annunciato verrà realizzato, per questo motivo ci sentiamo fortemente vicini al nostro sindaco e all’ amministrazione tutta”.