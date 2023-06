Augusta, lavori “infiniti” al sottopassaggio di Brucoli: l’apertura slitta a settembre

Anche per quest’estate ormai arrivata il tratto di strada del passaggio a livello di Brucoli rimarrà interdetto al transito veicolare. Si prolungheranno, infatti, per qualche mese rispetto a giugno, data di fine lavori indicata in precedenza da Rete ferrovie italiana, gli interventi di eliminazione del passaggio a livello e realizzazione del sottopassaggio iniziati ormai più di tre anni fa. “Il sottopasso verrà aperto nei primi giorni di settembre, prima dell’inizio dell’anno scolastico– ha fatto sapere Rfi- le principali lavorazioni sono in via di ultimazione. La necessità di minimizzare gli impatti sui sottoservizi interferenti ha comportato una modifica al cronoprogramma degli interventi, non a carico di Rfi, che sono attualmente in fase di realizzazione e che termineranno entro il mese di giugno”.

A riaccendere i riflettori sulla questione era stato, nei giorni scorsi, Mimmo Di Franco, presidente dell’associazione “Umberto I” che ricorda che quest’opera, fu iniziata nel gennaio del 2020 e per vari motivi non è stata ultimata. Il tratto del passaggio a livello che rappresenta la principale via di accesso alla frazione di Brucoli, che d’estate diventa meta privilegiata della movida notturna e non solo è chiusa al transito da più di due anni e secondo la tabella di marcia originaria avrebbe già dovuto essere riaperto a febbraio del 2022. La pandemia del covid ha ritardato l’esecuzione dei lavori che si sono protratti per tutto l’ anno scorso per poi fermarsi per interferenze con il gasdotto e la regimentazione delle acque emerse in corso d’opera, che si stanno ancora risolvendo.

L’opera è successiva e fa parte del più ampio progetto di realizzazione dell’altro sottovia ferroviario, concluso a marzo dell’anno scorso un po’ più avanti all’altezza del passaggio a livello di Castelluccio Brucoli che è stato già soppresso per un investimento complessivo di circa 7 milioni di euro.