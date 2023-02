Augusta, lavori “infiniti” al passaggio a livello di Brucoli: conclusione prevista a giugno

Da due anni esatti il tratto di strada che attraversa il passaggio a livello di Brucoli e conduce, come accesso principale, alla frazione marinara è chiuso al transito perchè interessato da lavori di realizzazione di un sottopassaggio, che comporterà la soppressione del passaggio a livello. L’opera, importante per la viabilità, sembra quasi del tutto realizzata ed è in parte visibile dal tratto successivo della provinciale 1 dove è stata creata pure una rotatoria, anche se automobilisti e residenti lamentano che già da diverse settimane non si vede più nessuno al cantiere e la strada rimane ancora chiusa, con l’unica via di accesso al borgo marinaro da contrada Bongiovanni e gli inevitabili disagi per l’allungamento del percorso.

Secondo la tabella di marcia originaria il tratto avrebbe già dovuto essere riaperto un anno fa, ma la pandemia del covid ha ritardato l’esecuzione dei lavori che si sono protratti per tutto il 2022 e che sono stati ulteriormente allungati ancora per interferenze “con il gasdotto e la regimentazione delle acque” che sarebbero emerse in corso d’opera, comportando delle variazioni al progetto originario che sarebbero già in via di risoluzione, secondo quanto fa sapere Rfi Ferrovie dello stato, committente dell’opera, che prevede di ultimare i lavori “entro il secondo trimestre di quest’anno”, cioè entro giungo. In tempo, quindi, si auspica, per l’arrivo dell’estate che, com’è noto, richiama a Brucoli molti più visitatori e frequentatori della movida notturna.

L’opera è successiva e fa parte del più ampio progetto di realizzazione dell’altro sottovia ferroviario, concluso a marzo dell’anno scorso un po’ più avanti all’altezza del passaggio a livello di Castelluccio Brucoli che è stato già soppresso per un investimento complessivo di circa 7 milioni di euro.