Augusta, lavori in corso e futuri alle case popolari della Scardina: sopralluogo di Regione e Iacp

È stata l’occasione per fare il punto sui lavori attualmente in corso e su altri interventi che si potranno attuare nei prossimi mesi il sopralluogo effettuato ieri dall’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone e da Mariaelisa Mancarella, presidente dell’Iacp Siracusa alla case popolari della Scardina, dove già a novembre è stato avviato il cantiere per il completamento dei 90 alloggi di edilizia popolare.

I lavori sono stati finanziati dalla Regione per circa 2 milioni e 650 mila euro e proseguono regolarmente come ha sottolineato l’assessore Falcone: “l’impresa sta lavorando ha avuto qualche piccola difficoltà e i lavori saranno portati a termine nei tempi contrattuali. il piacere sarà quando ritorneremo e assieme agli abitanti dei 90 alloggi potremo aprire una bottiglia di spumante e festeggiare” – ha detto

I lavori riguardano la messa in sicurezza dei tetti, il rifacimento di infissi ed intonaci esterni. “Oltre a verificare lo stato di avanzamento lavori abbiamo fatto dei sopralluoghi all’interno degli appartamenti di alcuni inquilini che necessitano di ulteriori interventi, accogliendo alcune segnalazioni e richieste di migliorie che, assieme con l’assessore, ci siamo impegnati ad affrontare”- ha aggiunto la presidente Mancarella. Tra i futuri interventi c’è anche il rifacimento della stradella che porta ad alcune palazzine, da sempre in pessime condizioni che somiglia ad una vera e propria trazzera. L’assessore ha assicurato che sarà sistemata con il ribasso d’asta pari a circa 400 mila euro.

“Entro l’estate vorremmo presentare il progetto per mandarlo in assessorato per ottenere il via libera, anche se c’è un singolare problema di proprietà da superare”– ha spiegato l’ingegnere capo Iacp Carmelo Uccello. Presente al sopralluogo anche il direttore dell’Istituto autonomo case popolari Marco Cannarella e il sindaco Giuseppe Di Mare.