Augusta, lavori e cantieri a Brucoli: il bilancio dell’assessore Tedesco

Da alcuni mesi la frazione marinara Brucoli è al centro di lavori di manutenzione di vario tipo che proseguiranno ancora, a fare il punto dei primi 5 mesi di quest’anno è l’assessore con delega al borgo marinaro, Peppe Tedesco: “Siamo partiti con il progetto di riqualificazione di piazza Belvedere con la sostituzione della pavimentazione e del ripristino delle aiuole per concludere con la bellissima ombraia. – spiega- Abbiamo completato il progetto Ztl che partirà ufficialmente il 16 giugno. La settimana scorsa è stata sostituita la pensilina attesa bus di piazza San Nicola e ripristinata quella esistente all’ingresso del borgo per concludere in questi ultimi giorni la manutenzione del manto stradale e ripristino della funzionalità dei canali esistenti per la regimentazione delle acque piovane, necessari per la messa in sicurezza della viabilità pubblica del lungomare cavaliere Giovanni Pippo Bertoni”.

Il prossimo progetto riguarderà i lavori di messa in sicurezza del ponticello di accesso alla “Gisira” che prevedono il rifacimento del manto stradale e l’installazione dei guardrail, la giunta ha inoltre approvato un progetto definitivo realizzato dal settore servizi di pianificazione e sviluppo per partecipare al bando “Po Feamp” per la manutenzione e realizzazione di impianti di illuminazione del borgo marinaro di Brucoli e punta a realizzare il parcheggio di cui è stato già approvato l’atto di indirizzo per la redazione del progetto.

“Risultati che arrivano grazie alla buona programmazione e dal grande lavoro svolto con sinergia dal sindaco Giuseppe Di Mare e tutta l’amministrazione ognuno con le proprie deleghe e del lavoro dei nostri uffici, con l’obiettivo di migliorare la qualità del borgo potenziando l’aspetto sociale e turistico”– dice Tedesco, esprimono soddisfazione anche il capogruppo di “Passo avanti per Augusta” Giuseppe Assenza e il consigliere comunale Roberto Conti che insieme all’assessore Tedesco costituiscono il gruppo consiliare.