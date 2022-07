Augusta, lavori di sbancamento a Punta Castelluccio: una condanna e tre rinvii a giudizio

Si è conclusa con una condanna con il rito abbreviato e il rinvio a giudizio di due tecnici -un architetto e un geologo- e l’ amministratore unico di una ditta la vicenda degli interventi di scavo e sbancamento effettuati due anni fa nell’ area di Punta Castelluccio, un promontorio a picco sul mare che si trova tra le zone di Castelluccio e Costa Saracena, più a nord del Comune megarese, dove fu realizzata una spianata con mezzi meccanici in un territorio in cui insistono reperti archeologici e in parte in aree di demanio marittimo.

Nel corso dell’udienza preliminare che si è svolta ieri dinanzi al Gup del Tribunale di Siracusa, il giudice ha condannato il titolare della ditta che ah eseguito i lavori “Costa Saracena Srl ” e che ha scelto il rito abbreviato, per i reati di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo in assenza di permesso di costruire, di realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo e danneggiamento del patrimonio storico e artistico, stessi reati per i quali gli altri tre sono stati rinviati a giudizio .

La vicenda all’epoca ebbe grande clamore mediatico, i lavori di sbancamento, con profondità fino a 10 metri dal livello naturale, denunciati anche da Legambiente- che adesso è parte civile nel procedimento – hanno colpito e stravolto profondamente una preziosa area di interesse archeologico, nonché sottoposta a vincolo paesaggistico, per la cui tutela il Piano paesaggistico degli ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa prescrive tra l’altro il divieto di “effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici”. A Punta Castelluccio vi è infatti un sito archeologico di grande rilevanza che comprende: un insediamento neolitico, un insediamento e necropoli protostorica (X-IX a.C.); un’area di rinvenimento di ceramica greca; i resti di strutture murarie e frammenti fittili di età tardo-imperiale; un’area di rinvenimento di età bizantina.

“Purtroppo questo primo risultato dell’azione penale non restituisce alla collettività il bene deturpato né elimina la selvaggia cementificazione della Costa Saracena perpetrata in questi decenni”- si legge in una nota di Legambiente che si augura che l’opera di vigilanza delle associazioni e dei cittadini, insieme all’azione della magistratura, “serva da monito e da deterrente verso simili crimini ambientali ed ulteriori cementificazioni. Nelle scorse settimane la ditta Costa Saracena, sotto la vigilanza di Capitaneria di porto e Soprintendenza, ha portato a termine l’intervento di pulitura e di bonifica dell’area” – conclude Legambiente che chiede, adesso, che il procedimento di apposizione del vincolo archeologico sull’area possa essere rapidamente concluso.