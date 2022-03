Augusta, lavori di messa in sicurezza dell’ex campo sportivo Fontana, M5S: “a breve la consegna”

“Fra pochi giorni il commissario unico per la bonifica delle discariche – insieme alla stazione appaltante del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Regione Sicilia e Calabria, al Comune e ai tecnici Arpa regionali – consegnerà il cantiere per l’avvio delle opere di risoluzione nonchè la messa in sicurezza dell’area del campo Fontana”. Lo fa sapere il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Augusta, che riaccende i riflettori sull’ex impianto sportivo della Borgata, da anni in condizioni di degrado e chiuso dal 2005 dal ministero per l’Ambiente per la presenza di pirite nel sottosuolo e commissariato dal 2017 perché inserito tra gli 81 siti italiani in infrazione europea che hanno fatto scattare la condanna e una multa all’Italia da parte della Corte europea nel 2014.

“Si conclude così la lunga fase istruttoria nella quale la precedente amministrazione come ha riconosciuto lo stesso commissario, generale Vadalà –dicono i consiglieri Roberta Suppo, Chiara Tringali e Marco Patti- ha avuto un ruolo determinante. Dalla giunta Di Pietro, infatti, sono venute ben precise richieste che hanno arricchito il progetto iniziale, allargandolo ad alcune notevoli migliorie all’impianto sportivo e ai sottoservizi che saranno decisive per la risoluzione dei consueti allagamenti della zona della Fontana”.

Da qui la soddisfazione dei pentastellati perchè presto Augusta riavrà il suo stadio: “vale la pena ricordare che, ad avviso di alcuni consiglieri di minoranza alla passata amministrazione, il rifacimento del Fontana, nella sua sede storica, non si doveva fare. Una volta passati alla guida della città, evidentemente, hanno cambiato opinione. Per quanto ci riguarda, non è assolutamente un male: l’importante è dotare il territorio di impianti sportivi fruibili per nostri ragazzi”– proseguono i tre che ringraziano la struttura commissariale che, “seppur con qualche ritardo, sta portando a compimento quest’opera. La collaborazione fra il Commissario e il Comune riporterà in vita una struttura chiusa ormai da diversi lustri. Bene cosi”– concludono

Ad aggiudicarsi l’appalto è stato il “costituendo Rti: Impresa Ottomano ing. Carmine srl-Geo impianti e costruzioni”, come si legge dall’avviso dell’esito di gara della messa in sicurezza dell’ex impianto pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili da cui si apprende che 76, in totale, sono stati gli operatori economici, che hanno presentato la manifestazione di interesse all’avviso scaduto a settembre dell’anno scorso. Di questi solo 15 attraverso un sorteggio elettronico sono stati invitati a presentare la propria offerta, solo in 9 hanno risposto, di cui tre esclusi e il raggruppamento di imprese che si è aggiudicata l’appalto ha offerto il ribasso del 32,035% sull’importo a base d’asta di quasi 5 milioni di euro che cosi si riduce ad un netto di 3.342.513 euro, oltre a 50483 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e 29601 di oneri per adesione al protocollo di legalità non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di 3 milioni e 422597 euro.