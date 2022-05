Augusta, lavori dell’ex campo sportivo “Fontana”: lunedì la consegna all’Ati aggiudicataria

Saranno consegnati ufficialmente lunedì 9 maggio i lavori di messa in sicurezza dell’ex campo sportivo “Fontana”, chiuso dal 2005 per la presenza di pirite nel sottosuolo e inserito come discarica abusiva tra gli 81 siti italiani in infrazione europea, che hanno fatto scattare delle multe e anche il commissariamento. A consegnare il cantiere all’Ati aggiudicataria “Ottomano costruzioni e geoimpianti” sarà, infatti, il commissario unico di Governo per la bonifica delle discariche abusive Giuseppe Vadalà, insieme al provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Regione Sicilia e Calabria, ai tecnici Arpa regionali ed alla presenza del sindaco, Giuseppe Di Mare.

Le attività che restituiranno, finalmente, un campo sportivo alla città e consentiranno anche di superare le annose criticità degli allagamenti che si formano nella zona consisteranno in un “intervento di impermeabilizzazione superficiale (regolarizzazione delle superfici dell’area al fine di predisporre il piano di posa del pacchetto di impermeabilizzazione e le opportune pendenze per l’allontanamento delle acque meteoriche ricadenti sull‟area oggetto di intervento; nella regimentazione delle acque ricadenti sul sito (una rete di tubazioni drenanti, che saranno collocate sull’estradosso della superficie del capping con la funzione di garantire l’intercettazione e l’allontanamento delle acque e zenitali di origine meteorica che si infiltreranno)”. E’ prevista la “predisposizione per la realizzazione del campo sportivo, secondo le direttive della Lega nazionale Dilettanti (il progetto prevede, dopo la messa in sicurezza del sito dal punto di vista ambientale, il completamento di tutte le opere necessarie alla riqualificazione dell’impianto sportivo e delle strutture annesse necessarie all’ottenimento delle omologazione della parte della Lega Nazionale Dilettanti per competizioni fina serie D).”

Lunedì a mezzogiorno, al Municipio, è in programma una conferenza stampa.