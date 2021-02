Augusta, lavori del castello Svevo, l’assessore Samonà: “sarà demolito solo ciò che serve per mettere in sicurezza il maniero”

“Visto che il tema principale è il cedimento del Castello svevo e il suo scivolamento a mare con i lavori ormai imminenti saranno demolite tutte quelle parti che sarà necessario demolire per mettere in sicurezza il manufatto, ma tutto ciò che potrà essere salvato verrà salvato”. Lo dice l’assessore regionale ai Beni culturali, Alberto Samonà, che spiega così come si procederà con i lavori di ristrutturazione e restauro del castello, voluto da Federico II nel XXIII secolo, da tempo in abbandono e in degrado, finanziati in totale con 5 milioni di euro del Fondo di sviluppo e coesione – Patto per il Sud. Aggiudicati al raggruppamento di imprese già nei mesi scorsi, ieri è stato firmato il contratto con gli aggiudicatari.

“Abbiamo già parlato con la ditta e faremo tutta una serie di verifiche preliminari sul cedimento del castello – ha aggiunto Samonà – Lo scivolamento verso il basso è anche dovuto al mancato consolidamento da sempre di tutta la parte delle fondazioni e per questo si procederà con rilievi e consolidamento di tutta la parte in basso. Le parti che si dovranno demolire per ragioni esclusivamente di tenuta dell’immobile verranno demolite, ma l’impianto storico fondamentale non si deve toccare. Questo lo abbiamo detto in maniera chiara all’impresa”.

All’indomani della notizia della pubblicazione del bando, atteso da anni, per il restauro che prevede la demolizione del carcere in cemento armato realizzato a fine 800 sopra il castello, -che nulla ha a che fare con l’identità originaria del maniero federiciano, oltre che averlo appesantito e accelerato il suo degrado strutturale- diverse associazioni augustane avevano chiesto invece di mantenere la memoria del carcere, non demolendo alcuna struttura esistente. Ne era nato un vivace dibattito tra quanti non ritengono le superfetazioni in cemento armato un’opera architettonica di pregio da mantenere e quanti, al contrario, sostegno che faccia parte ormai della memoria augustana e vada per questo recuperata, fino alle rassicurazioni di oggi dell’assessore.

Bisognerà però aspettare la fine dei lavori, previsti in due anni dall’effettivo avvio, per capire esattamente cosa verrà eliminati e cosa no, visto che i progettisti Aldo Spadaro e Sebastiano Sirugo nel progetto parlano di demolire “le sopraelevazioni realizzate alla fine dell’ottocento per la destinazione a penitenziario della fortezza, i due edifici a ridosso le torri SE e SO, le pavimentazioni esistenti, gli intonaci i massetti e quant’altro necessario al piano terra e primo piano, tolte le opere in ferro che provocano dissesti e rimossi gli infissi fatiscenti del piano terra. Le demolizioni si rendono necessarie sia per motivi di ristabilimento dell’unità potenziale del complesso monumentale che per seri motivi di ordine strutturale”.

Questo primo lotto di lavori, inoltre, consentirà solo una fruizione parziale del grande monumento che verrà destinato, in una parte, a spazio museale. Perchè il maniero possa essere del tutto “vissuto” e restituito agli augustani sono necessari altri fondi, tanto è vero che originariamente i finanziamenti per il restauro e recupero del monumento simbolo di Augusta erano di 10 milioni, suddivisi in due tranche di 5 milioni. La seconda metà dei soldi è stata dirottata altrove l’anno scorso dalla Regione per assenza di progettazione, fondi l’assessore Samonà si è impegnato a recuperare con la nuova programmazione regionale.