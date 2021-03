Augusta, lavori del Castello svevo, Italia nostra: “confidiamo in un vero risanamento conservativo”

Vigilerà sui lavori di restauro del Castello svevo ormai imminenti Italia nostra, l’associazione di tutela del patrimonio che 4 anni fa aveva segnalato lo stato di degrado in cui versava il maniero augustano facendo scattare il sequestro della magistratura e i lavori di somma urgenza ad una piccola porzione delle cinta muraria di nord est a cui seguono, adesso, gli interventi di consolidamento e restauro aggiudicati per poco più di 3 milioni e 290 mila euro.

“Italia nostra confida, anche con la collaborazione ed il supporto di tecnici esperti, in un vero risanamento conservativo del Castello– si legge in una nota- Tutti gli interventi dovranno essere rivolti ad assicurare la funzionalità dell’edificio conservandone allo stesso tempo gli elementi tipologici, formali e strutturali. Questa tipologia di intervento viene definita dal Testo unico in materia di edilizia, che la associa per fine e caratteristiche ai lavori di restauro”.

Due gli obiettivi da perseguire con il risanamento conservativo: il primo è il risanamento della struttura, con l’eliminazione dello stato di degrado, il mantenimento degli standard igienici e sanitari necessari al suo utilizzo e il secondo la conservazione integrale della natura e della funzione dell’edificio, “evitando trasformazioni anche parziali che possano modificare la sua fisionomia originaria e la distribuzione interna della sua superficie. Infatti l’articolo 6 della carta del restauro –prosegue la nota- vieta espressamente rimozioni o demolizioni che cancellino il passaggio dell’opera attraverso il tempo a meno che non si tratti di limitate alterazioni deturpanti o incongrue rispetto ai valori storici dell’opera o di completamenti in stile che falsifichino l’opera. Resta inteso infine, che la sopra-elevazione carceraria edificata nel 1890 è patrimonio culturale, storico e monumentale della città di Augusta e parte integrante, irrinunciabile e qualificante non solo del paesaggio urbano ma elemento simbolo del tessuto urbano in cui si riconoscono tutte le generazioni di augustani che si sono succedute nell’arco di questo ultimo secolo”.