Augusta, lavori al sottopasso di Brucoli: slitta ad oggi e domani la chiusura temporanea

È slittata ad oggi e domani la chiusura al transito veicolare del sottopasso ferroviario di Brucoli prevista per mercoledì e giovedì scorsi.

In quei due giorni, infatti, a causa delle avverse condizioni meteo non è stato possibile eseguire i lavori di completamento dell’illuminazione pubblica pertanto è stato richiesto ed ottenuto, dalla ditta incaricata da Italfer, una nuova interdizione alla circolazione per oggi e domani dalle 8 alle 17, come prevede un’ordinanza di Polizia municipale.