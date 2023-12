Augusta, lavori al sottopasso, ancora chiusa la strada per Brucoli. Di Franco: “garantire accesso alternativo”

Rimane ancora chiusa per i lavori del sottopasso di Brucoli la principale via di accesso al borgo marinaro, ma un’altra strada, che nel frattempo, potrebbe rappresentare un’alternativa rimane inaccessibile. A sollevare la questione è Mimmo Di Franco, presidente dell’associazione “Umberto I”, che ritorna sul caso dei lavori “infiniti” al sottopasso di Brucoli, iniziati nel 2020 e che si sarebbero dovuti concludere già a fine 2021, ma che non sono ancora terminati.

“Sarebbero stato opportuno da parte delle Ferrovie dello stato e della ditta che sta effettuando i lavori delle scuse ai cittadini per i disagi creati ai cittadini del borgo turistico di Brucoli ma, soprattutto, anche alle circa 90 famiglie che abitano nella zona Gisira”- dice ricordando che esiste una strada alternativa che però, al momento, è chiusa con una sbarra e c’è un cartello che indica che è una strada privata.

“È assolutamente inaccettabile che, dopo la chiusura del passaggio a livello, si conceda il permesso a privati cittadini di installare una sbarra su una strada secondaria, la quale – aggiunge- è stata asfaltata e resa fruibile grazie anche agli interventi ferroviari per facilitare l’accesso e l’uscita da Brucoli. A mio parere è urgente intervenire per porre fine a questa situazione assurda e garantire almeno un accesso alternativo a Brucoli, anche sul versante Lentini e zona industriale del siracusano, almeno fino al completamento dei lavori. In pratica anche solo in uscita. Ciò consentirebbe la popolazione interessata ad evacuare, in caso di emergenza e alle ambulanze di accorciare la strada per l’ospedale di Lentini”.

Da un sopralluogo la strada consente il passaggio di due auto, di senso opposto, con molta cautela: “Si può consentire, almeno, il passaggio delle auto solo nel senso di uscita da Brucoli/Gisira. Una strada è privata se si accede e non c’è uscita, altrimenti è una strada ad uso pubblico e, quindi, è una strada con servitù. Il buon senso, a favore della comunità, comunque, dovrebbe prevalere su tutto” – conclude.