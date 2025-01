Augusta, lavori al Ruiz: disponibili i locali presi in affitto per gli studenti. Stop ai doppi turni

Dopo le festività natalizie per molti alunni del Ruiz oggi la scuola ricomincia non nel plesso centrale di via Catania, ma nei due locali alternativi presi in affitto dalla ex Provincia e che si trovano in via Cytrus e via Benedetto Croce. Si tratta delle classi di Ragioneria turistica e del triennio del liceo delle Scienze applicate mentre rimangono nella sede centrale di via Catania gli indirizzi che più necessitano di usare i laboratori come l’Industriale, il biennio delle Scienze applicate e il triennio della sezione Cl e tutte le classi del liceo quadriennale.

Finiscono coì i doppi turni a cui si è fatto ricorso per sopperire alla mancanza di spazi dopo che l’ala vecchia dell’edificio di via Catania dall’inizio dell’anno scolastico è interessata dai lavori di ristrutturazione. Gli interventi finanziati per 4 milioni di euro dal Pnrr hanno reso off limit le aule e i locali che si trovano in quella parte di edificio, rendendo necessari i doppi turni. Una situazione che si è protratta, alla fine, per tre mesi, fino cioè a prima delle lezioni di Natale in quanto il Libero consorzio di Siracusa, che ha competenza sulle scuole superiori, a settembre scorso non aveva ancora del tutto definito l’affitto e l’adeguamento strutturale dei due immobili privati in cui si sono spostate solo oggi le 22 classi.

In ognuno dei due edifici si sono trasferite 11 classi, altre invece hanno trovato spazio nel recupero edilizio di altri locali come la casa del custode o la bipartizione di un laboratorio molto grande. Per il loro affitto la ex Provincia di Siracusa ha impegnato, con apposita determina del 26 settembre scorso, la somma di 31 mila euro.