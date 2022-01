Augusta, lavori a Punta Izzo, il Comando marittimo Sicilia: “relativi a ripristino di strutture abitative già esistenti”

“I lavori appaltati sono relativi al ripristino di strutture logistiche e abitative già esistenti nell’area, adiacente agli stabilimenti elioterapici, che fungono da supporto logistico al personale (come spogliatoi e docce) durante le esercitazioni di recupero naufrago o similari che si svolgono periodicamente nello specchio acqueo antistante il sito”.

Il Comando marittimo Sicilia replica così alle affermazioni del Coordinamento Punta Izzo possibile che aveva richiesto nei giorni scorsi accesso agli atti in merito ai lavori nella zona di Punta Izzo sostenendo che ci fosse un rafforzamento del ruolo di addestramento militare, smentito però dalla Marina che aggiunge: “In merito ai prossimi lavori sono state avanzate nel mese di ottobre le necessarie richieste di autorizzazione agli enti preposti, ottenute le quali, si darà avvio alle opere di riqualificazione che, si ribadisce, non riguardano la costruzione di nuove strutture. Infine – conclude la nota- si precisa che il poligono di tiro all’interno dell’area, che veniva utilizzato negli anni 80 per l’addestramento del personale di guardia all’impiego delle armi portatili di piccolo calibro, è attualmente in disuso”.