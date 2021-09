Augusta, lavoratori comunali a tempo pieno: oggi la firma dei contratti per 64 ex precari

Dal prossimo primo ottobre saranno dipendenti comunali a tempo pieno 64 ex precari in forza nei vari uffici del Comune. Dopo l’agognata stabilizzazione arrivata a settembre dell’anno scorso, a 30 anni dall’inizio dell’attività lavorativa, i 64 che lavoravano per lo più a 25 ore settimanali ma anche alcuni a 31 e a 18, adesso hanno ottenuto l’innalzamento del monte orario al massimo previsto dalla legge, ovvero 36 ore, con i contrati di lavoro a tempo indeterminato trasformati da tempo parziale a tempo pieno. Che significa, in sostanza, più soldi in busta paga, ma anche un maggior impegno lavorativo a favore dei cittadini e far meglio funzionare la macchina amministrativa.

Oggi nel salone “Rocco Chinnici” del Comune i 64 hanno firmato gli agognati contratti alla presenza del capo di gabinetto Giuseppe Daidone, di Francesco Siena ed Elvira Ramaci, rispettivamente responsabile dei settori Economico-finanziario e Affari generali, degli assessori alla Cultura Pino Carrabino, alla Famiglia e Pubblica istruzione Ombretta Tringali e alle Attività produttive Rosario Costa e del sindaco Giuseppe Di Mare che proprio per sottolineare l’ “evento storico” ha anche voluto indossare appositamente la fascia tricolore: “è un atto importante per vari motivi, sicuramente per voi presenti ma anche per il Comune che esce definitivamente dal precariato e chiude una pagina durata anche troppo. – ha detto il sindaco- Questo consentirà di avere servizi migliori e più personale al lavoro e rispondere a cittadini anche perchè dobbiamo correre. Inizia un processo di cambiamento della struttura amministrativa dell’Ente che porterà, da qui a fine anno, una rivoluzione gentile della macchina amministrativa. Stiamo potenziando l’aspetto digitale, ci saranno nuove assunzioni del primo ottobre, con sei persone in comando dalla ex Provincia. Grazie ai sindacati che mi hanno aiutato e con cui abbiamo condiviso percorsi”.

E proprio dai sindacati è arrivata la soddisfazione per aver potuto partecipare “ad un momento storico. Con la stabilizzazione a tempo pieno che dà la giusta dignità ai lavoratori che attendono da 30 anni” -ha affermato il segretario generale della Funzione pubblica- Franco Nardi, mentre Alda Altamore, segretario provinciale della Uil Fpl ha parlato di “amministrazione da ammirare perché porta a 36 le ore di lavoro, in un territorio in cui dietro l’angolo ci sono concorsi a 18 ore”. Ha parlato di “rottura con il passato, già dagli inviti ai sindacati che mettono al centro le relazioni sindacali” Daniele Passanisi, segretario generale Fp- Cisl Ragusa, Roberto Getulio, dirigente regionale del Csa da poco rinnovato ha dichiarato la disponibilità a dare il proprio contributo all’amministrazione.