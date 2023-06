Augusta, lavoratore in nero e videosorveglianza interna senza autorizzazione: multato un ristorante a Brucoli

Era priva dell’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza interno, in violazione dello statuto dei lavoratori, e impiegava un lavoratore in nero un ristorante di Brucoli il ristorante sanzionato dai Carabinieri della compagnia di Augusta, che hanno avviato controlli ai locali pubblici e alle attività ricettive e fornitrici di servizi, per accertare i previsti standard di qualità e il rispetto delle normative vigenti per la salvaguardia dei consumatori, tra i quali i molti turisti, che hanno iniziato a frequentare il borgo marinaro di Brucoli.

I controlli, compresi quelli nel ristorante che ha ricevuto sanzioni amministrative per oltre 3.600 euro, sono stati eseguiti dalla Stazione di Augusta, dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Siracusa e dal Nucleo Carabinieri antisofisticazioni e Sanità di Ragusa.

I controlli dei Carabinieri di Augusta proseguiranno durante la stagione estiva, con particolare riferimento alle zone costiere del comprensorio megarese, che in tanti hanno scelto per trascorrervi le vacanze.