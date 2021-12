Augusta, l’Autorità di sistema portuale traccia il bilancio degli ultimi due anni

Dalle sinergie con il territorio, agli impegni sul fronte green e sulla sicurezza dell’infrastruttura. È il bilancio degli ultimi due anni di mandato tracciato, in una nota, dal commissario dell’Autorità portuale Alberto Chiovelli (nominato a febbraio scorso) e del segretario generale Attilio Montalto (in carica dal 2019) – quest’ultimo che da qualche settimana è al centro di polemiche politiche per la sua designazione a presidente da parte del ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini- che rispondono cosi alle accuse “di inoperosità e mancanza di impegno e competenza” arrivate nell’ ultimo periodo da una parte della politica, in vista anche della nomina del presidente dell’Ente: “Partendo dai circa 400 milioni di euro finanziati per i porti di Augusta e Catania, per assicurarne la funzionalità e per puntare a rafforzarne il ruolo nel Mediterraneo, – si legge nella nota- il primo impegno è stato quello di favorire le sinergie con il territorio mediante la stipula di protocolli d’intesa con le piattaforme logistiche presenti sul territorio della Sicilia orientale, a cominciare dall’Interporto di Catania a cui speriamo presto di aggiungere l’autoporto di Melilli (Siracusa) e potenziare il retroporto dei porti di Augusta e Catania mediante la stretta collaborazione con la Regione per lo sviluppo delle Zes”.

L’Autorità ha partecipato con la Regione, i Comuni e le industrie interessate alla stipula del protocollo sull’area di crisi industriale, quale futura prospettiva per l’occupazione e la svolta green, sul fronte degli investimenti si è puntato alla sicurezza delle infrastrutture con gli interventi sulla diga foranea, con i tre lotti finanziati di cui uno terminato, il secondo in corso di realizzazione ed il terzo in fase di progettazione. E’ stata, inoltre, avviata la progettazione, con la collaborazione di Rete ferroviaria italiana, del terminal ferroviario di Augusta (finanziato con i fondi del Pnrr) e la realizzazione del nuovo terminal container, sempre ad Augusta, i cui lavori sono stati consegnati a maggio scorso dopo un decennio di stasi. Altre opere per migliorare le potenzialità dei porti sono in corso di progettazione o programmate, tra cui la costruzione del terzo ponte di collegamento con la città, finanziata dal ministero delle Infrastrutture su impulso dell’autorità ed in collaborazione con la Marina militare e la progettazione di un bacino di carenaggio in muratura da 200 mila tonnellate ad Augusta.

Sempre sul fronte degli investimenti è in corso di redazione, in collaborazione con l’università di Catania, lo studio di fattibilità per gli interventi di cold ironing (elettrificazione delle navi in banchina ndr) nei porti di Augusta e di Catania, già finanziati con il fondo complementare del Pnrr

“Grande è stata l’attenzione dell’autorità per quelle iniziative di privati in linea con la compliance richiesta dalle direttive europee, quali ad esempio la stazione di rifornimento di Gas naturale liquido su moduli galleggianti, in linea con l’esigenza delle politiche sostenibili a zero impatto ambientale e che ha visto chiudersi con successo la conferenza dei servizi lo scorso mese di ottobre”.

A novembre è stata attivato il collegamento passeggeri fra Augusta e La Valletta, “dopo anni in cui mancava, al termine di un procedimento complesso dove sono stati coinvolti interessi imprenditoriali legittimi ma confliggenti” e sul fronte ambientale, oltre alla definizione del Documento di pianificazione strategica propedeutico alla definizione dei nuovi piani regolatori portuali, è in corso di affidamento la valutazione ambientale strategica, non dimenticando la partecipazione alla conferenza indetta dal ministero dell’Ambiente per la bonifica della rada, il cui iter è stato riattivato nel 2019 dopo molti anni di fermo e si è concluso nei mesi scorsi, con un provvedimento che ha affidato ad Ispra, l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale gli studi propedeutici alla tanto agognata bonifica. Altro impegno la sburocratizzazione dell’Ente e l’ aumento dell’efficienza dell’azione amministrativa, per metterlo in condizione di raccogliere le sfide del Pnrr.

“Il 2021 ha visto anche una preoccupante crisi occupazionale per effetto del calo dei traffici conseguente alla pandemia, che – conclude la nota- è stata affrontata dall’Autorità in collaborazione con i sindacati e le imprese che operano nei porti, condividendo un percorso di progressivo riassorbimento delle maestranze e l’istituzione di una agenzia per il lavoro temporaneo, che è attualmente in itinere. Molte sono le sfide che attendono la portualità nei prossimi anni, per tale ragione si è ritenuto fondamentale gettare basi solide su cui costruire il futuro e cogliere l’opportunità che il Piano di ripresa e resilienza ci offre, mettendo in campo azioni mirate a coniugare l’efficienza con la legalità.

Da parte sua il segretario Montalto sottolinea che “i fondi del Pnrr, dedicati a progetti di riqualificazione delle aree di scambio territoriali sono un’opportunità importante, ma costituiscono anche un rischio di debito infruttuoso verso la Ue, se spesi male o sperperati, come già è accaduto in passato. L’Autorità di sistema –afferma- ha raccolto una situazione disperata. Aree che necessitano ancora oggi di opere di bonifica (lo stabilimento dell’Eternit, lo stato in cui versava la rada di Augusta). I fondi del Cipe 2012 hanno lasciato la situazione immutata. Solo nel 2019 è stato riattivato l’iter per la bonifica della rada del porto di Augusta, con un procedimento in cui l’Adsp compare tra i soggetti coinvolti, per aver partecipato a tutti i tavoli ministeriali. Attività conclusasi nei mesi scorsi, con un provvedimento che ha affidato ad Ispra, l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale gli studi propedeutici alla tanto agognata bonifica”.

La linea passeggeri con La Valletta, il prossimo scalo ferroviario nel porto, la progettazione e prossima realizzazione di impianti fotovoltaici su pensiline ombreggianti, per la produzione di energia elettrica di nuova generazione e rispettose dell’ambiente secondo Montalto indicano una “via di controtendenza rispetto alla politica economica passata, che ha vessato l’ambiente e messo a rischio la salute dei cittadini, dedicando per decenni queste aree all’esclusivo business del traffico petrolchimico.

Una via oggi da ampliare con nuove vocazioni dell’area, per la salvaguardia economica del territorio, visto il rischio climatico globale. Sarà d’obbligo rispettare il traguardo fissato dall’Ue net zero e carbon neutral Ue a brevissimo (2030-2050), per non incorrere in sanzioni nazionali che farebbero lievitare il debito Pil e metterebbero a serio rischio l’intera economia nazionale. Il limite del dialogo proficuo e collaborativo con la politica locale – conclude- è certo un passo irrinunciabile, per una più larga condivisione di obiettivi futuri virtuosi, con le amministrazioni locali e non”.