Augusta, “Laurea in Comune”: prima discussione della tesi dal salone “Rocco Chinnici”

E’ Marta Stella la prima neolaureata augustana ad aver discusso, questa mattina, la sua tesi di laurea dal salone “Rocco Chinnici” del Municipio ed aver così inaugurato il progetto “Laurea in Comune”. La neo dottoressa in Ingegneria informatica all’università di Catania, figlia del presidente del Consiglio comunale Marco Stella, si è così collegata in remoto con i relatori dell’ateneo di Catania per discutere la tesi dal titolo “Smart working: sicurezza e risk analysis delle piattaforme in uso” e ha conseguito la votazione di 110 e lode.

“È stata una forte emozione per i 15 parenti presenti e una gioia per questa amministrazione aver potuto dare alla famiglia la possibilità di condividere un momento così importante in un luogo istituzionale abbastanza grande da garantire la sicurezza per le misure anti covid. – ha commentato l’assessore alla Pubblica istruzione Orietta Tringali- Presto accoglieremo altri laureandi, il prossimo sarà il 16 marzo”.