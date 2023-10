Augusta, l’aula magna del Ruiz un “villaggio del dono” con volontari e studenti

Quest’anno l’ istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” è stato coinvolto dal Csve, il centro servizi per il volontariato etneo, nella celebrazione della “Giornata del dono 2023”, che per l’occasione ha organizzato quattro eventi in contemporanea a Paternò, Troina, Augusta e Vittoria con la partecipazione di studenti, insegnanti, volontari, e istituzioni. Oltre 1000 studenti coinvolti, circa 200 volontari, 20 enti del terzo settore, e 4 “villaggi del dono” allestiti in 4 istituti siciliani per celebrare l’impegno dei volontari nella diffusione della cultura della donazione.

Il Centro di servizio per il volontariato etneo, infatti, ha messo in rete gli enti del terzo settore, nell’ambito delle attività di promozione del volontariato, per festeggiare la Giornata italiana del dono, sancita in Italia – primo paese al mondo – dalla legge 110 del 14 luglio 2015, con l’obiettivo di costruire una cultura condivisa del dono affinché diventi una buona pratica quotidiana. Essa si svolge non a caso il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia, già giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra culture e religioni diverse. Promossa dall’ istituto italiano della donazione, la giornata del 4 ottobre propone un progetto culturale per costruire la mappa dell’Italia che dona, un paese capace di reagire alle difficoltà mettendo al centro la bellezza del dono in tutti i suoi aspetti. Quest’anno inoltre il raduno nazionale ha fatto tappa a Palermo, nuova “capitale del dono” italiana.

Tante le associazioni presenti al Ruiz, in aula magna, con oltre 350 studenti a formare un grande villaggio del dono: Il sorriso che vorrei, Il buon samaritano, Auser, Avulss, Nesea, Libera, associazione genitori e figli Unitevi a noi, Consulta delle famiglie, Unitre, Misericordia, Fir.C.B, Zeus, Fratres. Ad accoglierli la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina, la referente del progetto, Rosa Anna Bellistri, Biagio Tribulato, assessore all’istruzione.

Gli studenti hanno avuto così la possibilità così di conoscere le tante attività su cui ruota l’impegno dei volontari e ascoltare testimonianze di impegno e cultura del dono che spaziano dal volontariato ambientale alla protezione civile, dalla donazione di sangue, organi e tessuti fino al servizio civile. Inoltre le 4 scuole coinvolte, il Ruiz di Augusta, il F. De Sanctis di Paternò, il Maiorana don Bosco di Troina e il “Fermi” di Vittoria, sono state messe in rete in diretta su SestaReteTv, radio fantastica e in streaming on line per la seconda edizione di “Volontank – il talk show del volontariato”: un’occasione unica di condividere i percorsi e riflettere sulla cultura del dono e sull’importanza della buona donazione.