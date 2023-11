Augusta, “l’attenzione verso i poveri ci sia sempre”: l’appello dell’Ordine francescano secolare e della Gioventù francescana

L’attenzione verso la povertà e la cura dei meno fortunati non siano materia di attenzione solo durante la Giornata mondiale dei poveri ma possano diventare un impegno da portare avanti durante tutto il resto dell’anno. E’ l’appello dell’Ordine francescano secolare e della Gioventù francescana di Augusta che anche quest’anno, come sempre, hanno sentito forte il richiamo di Papa Francesco a “non distogliere lo sguardo dal povero” e hanno aderito convintamente alla VII “Giornata mondiale del poveri”, con la raccolta di alimenti di sabato e domenica scorsa nei supermercati della parrocchia del Soccorso, che ha avuto come obiettivo primario quello di portare un aiuto per i fratelli poveri di Augusta.

“Più in generale la nostra iniziativa è rivolta a sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, – dicono Vincenza Bellistri, ministra Ordine francescano secolare Augusta e Ludovica Castro, presidente Gifra Augusta- richiamando ai concetti di carità, condivisione, gratuità. Oggi, più che mai, non è possibile nascondere il triste fenomeno dell’impoverimento che comincia a toccare classi sociali fino a ora esenti. Il Papa ci invita ad essere presenti, anzi ad abitare le periferie geografiche ed esistenziali: a questa richiesta abbiamo risposto non solo noi ma in tanti sparsi nella nostra Augusta e in tutta Italia. Adesso vi è la necessità di dare continuità a questa azione nella quale impegneremo anche nei mesi a seguire”.

L’invito rivolto a tutti è allora quello di sostenere tutte quelle realtà, come le Caritas o l’associazione e mensa del Buon samaritano, che si impegnano a dare un pasto quotidiano a quanti non riescono a portare a tavola il necessario. “Il piccolo gesto del singolo può diventare un sostegno importantissimo per questi fratelli meno fortunati”- concludono ricordando quanto detto da Papa Francesco: “In questa casa che è il mondo, tutti hanno diritto a essere illuminati dalla carità, nessuno può esserne privato”.