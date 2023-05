Augusta, l’associazione genitori e figli “Uniteci a noi” rinnova il direttivo e due concorsi su Falcone e San Domenico

L’associazione di genitori e figli “Unitevi a noi” ha rinnovato il suo direttivo per il triennio 2023-2026e e si appresta a viver un mese a maggio alcuni appuntamenti culturali. A guidarla sarà sempre Antonio Caruso che, durante l’ultima riunione, è stato riconfermato presidente e sarà affiancato per i prossimi tre anni dalla vicepresidente Gloria Passanisi, dal segretario Anna Fazio, dal tesoriere Cettina Bari, dai consiglieri Francesca Saia, Tania Lazzara e Lucia Saglimbeni.

“E’ un direttivo che ha buoni propositi e guarda alla cittadinanza attiva e al bene comune più di ogni altra cosa – ha detto Caruso– In questo triennio guarderà alla cittadinanza attiva e a creare operatività sociale riguardante le mission dell’associazione che sono lotta alla droga, all’alcol, contrasto al bullismo, sicurezza stradale, famiglia, sostegno alle disabilità, tutto racchiuso nel concetto di legalità”.

In collaborazione con l’associazione il Comune da oggi, nell’androne del palazzo di città di via Principe Umberto, ha avviato una raccolta di libri che proseguirà per tutto il mese. I libri serviranno a riempire le mini librerie pubbliche installate ormai da tempo nei vari quartieri, una ai Giardini pubblici, un’altra accanto al parco giochi della Borgata, una terza nei pressi della chiesa di san Giuseppe Innografo della Borgata e la quarta a Brucoli. La quinta e ultima sarà installata in piazza Risorgimento, martedì 16 maggio alle 10.

Maggio è anche il mese dei due contest promossi dall’associazione e giunti quest’anno alla terza edizione. Sono rivolti alla cittadinanza e alle scuole con l’obiettivo di “dare alle nuove generazioni il senso della legalità ricordando la strage di Capaci” ma anche di appartenenza al territorio e alle tradizioni locali.

Il primo è intitolato “Se vive la mafia muore la giustizia” ed è dedicato al 31esimo anniversario della strage di Capaci in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie magistrato Francesca e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Chi vorrà partecipare dovrà inviare una frase, un racconto, una poesia, un dipinto, una foto che abbia per oggetto la strage di Capaci.

L’associazione, secondo il suo insindacabile giudizio, premierà il migliore elaborato. Gli elaborati vanno inviati entro domenica 7 maggio. Stessa scadenza e modalità di partecipazione anche per il secondo contest dedicato al patrono di Augusta San Domenico che verrà festeggiato il prossimo 24 maggio. Gli augustani e gli studenti delle scuole sono invitati a cimentarsi nella creazione di pensieri, poesie, brevi racconti, dipinti, foto dedicati alla celebrazione di colui a cui è affidata la protezione della nostra amata città.

Per la valutazione degli elaborati scritti, si terrà conto di criteri quali pertinenza, originalità, correttezza della forma. Per la valutazione di grafici avranno importanza la pertinenza al tema, la creatività nello stile espressivo, l’ utilizzo delle tecniche figurative(grafiche e pittoriche) e delle regole della rappresentazione visiva. Per la fotografia si valuteranno, in fine, composizione, luce, tecnica, messaggio, attimo, emozione.