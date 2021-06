Augusta, l’asd Xifonia bike incontra il sindaco. E programma un ciclo raduno e uscite sociali

Fondata nel 2020, in piena pandemia Covid, la asd Xifonia bike, società di ciclo escursionismo, in mountain bike e bici da corsa oggi conta 33 tesserati e nei giorni scorsi con una delegazione ha fatto visita al sindaco Giuseppe Di Mare, per la consueta presentazione. Fa parte di un circuito comprendente le migliori società ciclistiche di mountain bike della Sicilia, denominato Sicily Excursion, che organizza cicloraduni in tutta la Sicilia, tra cui l’evento del marzo 2019 che ha portato ad Augusta 220 ciclisti provenienti dalla provincia di Siracusa, Catania, RagusaTanti i progetti in programma da organizzare anche con le amministrazioni comunali, tra questi c’è una ciclo pedalata per le vie di Augusta che sarà inserita nel calendario dell’estate augustana organizzata dal Comune.

Il presidente Seby Piazza si dice fiducioso che tutto ritornerà come prima, che si potrà uscire in gruppi numerosi ancor prima della fine dell’anno. È previsto per marzo 2022 un ciclo raduno ad Augusta e “si sta lavorando, in collaborazione con le altre società della Sicily Excursion, ad un unico evento 2020 che si terrà a Floresta, sui Nebrodi. Nel rispetto delle vigenti normative anticontagio, -aggiunge Piazza- le nostre uscite sociali, in bici, sono tutti i sabati mattina nel territorio megaresi, e tutti i mercoledì, in notturna, per gustarsi il tramonto pedalando”.