Augusta, l’asd Megara Running in corsa alla mezza maratona di Roma, ma anche a Palermo e San Vito Lo Capo

Domenica impegnativa per l’asd Megara Running che, con i suoi atleti, ha attraversato l’Italia a cominciare da Roma dove quattro augustani hanno partecipato alla 46esima edizione della Roma- Ostia, la mezza maratona più partecipata in Italia che ha visto scendere in strada circa 8000 runner.

Per la Megara Running erano presenti il presidente e veterano Carmelo Casalaina, che ha concluso la prova con il tempo di 1h28’09”, Vincenzo Di Mauro che ha realizzato il miglior tempo con 1h25’36”, a seguire Vincenzo Giunta, con 1h27:56 ed infine Ferdinando Roggio con il tempo di 1h41’.

A Palermo, inoltre, a gareggiare all’ International half marathon è stato Giuseppe Dragà che ha tagliato il traguardo in 1h31’, infine a San Vito Lo Capo, nel trapanese si è svolta una gara di Triathlon sprint dove ha debuttato Agostino Incari, che a causa di un errore di calcolo di giri in bici, ne ha effettuato uno in più, pregiudicando una medaglia sicura.

“Rappresentare la nostra società nelle gare oltre regione è motivo di orgoglio e voglio fare i complimenti ai nostri atleti”– ha detto il presidente