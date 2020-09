Augusta, “lascia stare Carrubba e pensa alla tua famiglia”: lettera anonima a Seby Pustizzi, assessore indicato dal candidato a sindaco

Una lettera anonima con tanto di francobollo e con il “caldo invito” a prendere le distanze dal candidato a sindaco alle amministrative di domenica e lunedì prossimo Massimo Carrubba. E il “consiglio” di pensare alla sua famiglia. Ad averla ricevuta, ieri pomeriggio, è stato Seby Pustizzi, giovane consulente finanziario, alla sua prima esperienza politica, indicato come assessore nell’eventuale squadra di governo di Carrubba che, arrivato nello studio dove lavora, ha trovato questa brutta sorpresa, che non lo ha certo scoraggiato ma che indica come la campagna elettorale per le amministrative, già infiammata e non senza scontri, stia tuttavia andando decisamente oltre.

“Ieri mi è stata recapitata nel mio studio questa lettera regolarmente affrancata e spedita con posta ordinaria. Era scritta a penna su un foglio a righe e – ha raccontato- mi si invitava in maniera gentile a prendere le distanze da Massimo Carrubba e a pensare alla mia famiglia. Mi dispiace che si stata messa in mezzo la mia famiglia, spero che sia stata solo una bravata di poco conto, ma se pensano di avermi intimorito o spaventato hanno solo sortito l’effetto opposto. Questo episodio mi ha dato l’ennesima conferma di aver fatto la scelta giusta e sono ancora più convinto di andare avanti”.

Già ieri pomeriggio Pustizzi, a cui sono arrivati tanti attestati di stima e solidarietà, ha presentato una formale denuncia e consegnato la missiva al locale commissariato di piazza Castello.

“Esprimo vicinanza e solidarietà a Seby ed alla sua cara famiglia e mi spiace davvero se la serenità dei suoi cari sia stata turbata. Valuto questo episodio un brutto segnale per la comunità e soprattutto per i giovani che si avvicinano con passione alla vita pubblica della città”, ha commentato Carrubba che ha definito l’autore o gli autori della missiva “dei miserabili e vili” che si sono trincerati dietro l’anonimato.