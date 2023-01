Augusta, l’Arena Megara e il “sogno” di riaprirla alla città

Nei mesi scorsi è stata ripulita, dentro e fuori, nell’ambito di un progetto più generale di riqualificazione dell’area dei Giardini pubblici che confina con alcuni uffici comunali e tanto è bastato per far sognare una riapertura dell’ Arena Megara, l’area attigua al teatro Kursaal che già dalla fine degli anni ’30 del secolo scorso funzionava alla grande per proiezioni cinematografiche, concerti e spettacoli teatrali all’aperto. Chiusa alla pubblica fruizione dalla fine degli anni ’80 è immersa in quel degrado su cui adesso si è aperto uno spiraglio.

La sua riapertura è un “sogno” per gli augustani che convivono da sempre con l’assenza di spazi per la cultura e si scontra, tuttavia, con problemi più strutturali che altro dell’area per la quale si sta provando ad immaginare un percorso di riqualificazione che potrebbe, un giorno, diventare realtà.

“Quando abbiamo effettuato l’intervento ne abbiamo approfittato per pulirla dentro e renderci conto dello stato e poter immaginare un percorso di riqualificazione” – ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare che, come moltissimi augustani delle generazioni più giovani, non aveva mai visto prima l’Arena se non in occasione della pulizia dell’area di qualche mese fa.

“L’idea è quella di ridarla alla città, – ha aggiunto- stiamo facendo delle valutazioni su come agire. Ci sono diverse difficoltà perché il muro del Kursaal, che è inagibile, confina con l’arena, ed è molto alto. Il problema non è tanto il progetto che si potrebbe fare anche in poco tempo e non sarebbe molto complesso visto che si devono riqualificare per lo più i posti a sedere e risistemare tutto l’interno, ma è appunto capire la coesistenza con l’adiacente Kursaal. Non ci sarebbe neanche un problema economico, abbiamo fatto una bozza preliminare e i soldi li abbiamo anche, stiamo cercando di capire la coesistenza con quel muro che è troppo alto e dichiarato inagibile”.

L’Arena Megara cominciò a funzionare alla fine degli anni ‘30 , accanto al cine – teatro Kursaal- Augusteo che, insieme all’albergo adiacente, fu inaugurato nel 1949 da privati che ebbero la concessione del terreno comunale, e oggi versa in condizioni di estremo degrado. Ha vissuto il suo periodo d’oro tra il 1949 e gli anni Settanta ed è stata utilizzata fino al 1989, riadattata negli ultimi anni a discoteca estiva.