Augusta, l’Ail torna in piazza Duomo con le stelle di Natale dall’8 all’11 dicembre

C’è una stella che continua a fiorire per colorare la speranza di chi lotta contro un tumore del sangue, è la stella di Natale Ail, che quest’anno tornerà nelle piazze italiane e anche in provincia di Siracusa da giovedì 8 a domenica 11 dicembre. L’obiettivo è raccogliere sul territorio i fondi necessari per far crescere ricerca ed assistenza in tutta Italia e costruire insieme il futuro dei pazienti e delle loro famiglie.

Ad Augusta sarà possibile sposare la causa dell’Ail acquistando, con un contributo minimo di 12 euro la tradizionale stella in piazza Duomo. In caso di mal tempo sarà comunque possibile recarsi nella sede Ail Siracusa in via Piave, 103 o contattare sia tramite un messaggio WhatsApp sia tramite l’indirizzo mail ail.siracusa@ail.it affinché chiunque voglia essere una buona stella per un malato oncologico riceva il proprio ordine direttamente nella propria abitazione.

“I numeri delle stelle di Natale – dichiara il presidente di Ail Siracusa, Claudio Tardonato – ci raccontano di un impegno continuo e di una grande fiducia da parte delle persone, che ci hanno portato a distribuire dal 1989 ad oggi oltre 15 milioni di piantine e raccogliere oltre 175 milioni di euro. Nel corso del 2022 abbiamo accompagnato 52 pazienti ematologici nei centri di terapia di Augusta, Catania, Palermo, Viagrande, Reggio Calabria, Messina ed abbiamo consegnato attraverso i nostri volontari le provette presso i laboratori analisi specifici di Catania e Palermo”.

Ma oltre alle Stelle di Natale Ail anche la sezione di Siracusa ha deciso di promuovere l’iniziativa “Panettone Bonifazi pasticceria Piemontese Ail” che consiste nell’acquistare un panettone tradizionale o al cioccolato o un pandoro al costo di 15 euro. Per portare nelle proprie tavole o regalare agli amici un dolce decisamente diverso che profuma di “solidarietà” basta sempre recarsi nella sede di via Piave (dalle 16 alle 18) o contattare sia telefonicamente sia tramite mail per un appuntamento o una consegna diretta. Un prezioso supporto per consentire alla ricerca di crescere e per offrire servizi migliori e sempre più capillari a pazienti e caregiver.