Augusta, l’Ail torna in piazza con le uova di Pasqua da oggi a domenica 3 aprile

Le uova di Pasqua dell’Ail, l’associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma tornano in piazza, oggi, domani due aprile e domenica 3 aprile, a colorare di speranza i sogni dei pazienti ematologici e quest’anno saranno ancora più riconoscibili, grazie ad un nuovo incarto, che racchiude l’impegno di sempre: donare un futuro ai sogni dei pazienti. Ad Augusta sarà possibile acquistare le uova di Pasqua Ail in piazza Duomo, al centro storico.

“Speriamo che anche per questa Pasqua siano in tanti a supportarci consentendoci, tramite l’acquisto delle uova di cioccolato, di andare avanti sia con la ricerca scientifica sia con l’assistenza ai malati e alle loro famiglie in tutta Italia”– ha sottolineato presidente di Ail Siracusa, Claudio Tardonato

Un appuntamento solidale da non perdere quello con le uova di Pasqua Ail.