Augusta, l’Ail Siracusa torna in piazza Duomo con le Stelle di Natale 2023

C’è una stella che continua a fiorire per colorare la speranza di chi lotta contro un tumore del sangue, è la Stella di Natale Ail, che quest’anno tornerà nelle piazze italiane per tre giorni consecutivi: da venerdì 8 a domenica 10 dicembre. L’obiettivo è raccogliere sul territorio i fondi necessari per far crescere ricerca ed assistenza in tutta Italia e costruire insieme il futuro dei pazienti e delle loro famiglie. Ad Augusta la solidarietà avrà luogo in piazza Duomo.

“La missione di Ail – dichiara il presidente della sezione di Siracusa, Claudio Tardonato – è quella di trasportare gli ammalati verso i reparti ospedalieri di Augusta, Catania, Ragusa, Messina, Viagrande e Palermo oltre a fornire servizi di assistenza per cercare di andare incontro alle esigenze sia dei pazienti sia delle famiglie. Il momento della comunicazione della diagnosi di una patologia oncologica non colpisce solo la persona direttamente coinvolta, ma anche tutta la famiglia che vede minacciato in profondità il suo equilibrio. Siamo capaci di comprendere e di sentire, di accogliere le paure, i dubbi e i bisogni degli altri, perché se sono degli altri, sono di tutti”.

Tardonato ricorda che in questi anni l’Ail ha “supportato anche il reparto onco-ematologico dell’ospedale Muscatello di Augusta per quanto concerne il trasporto e la consegna, ai laboratori specializzati, di vetrini e provette contenenti reperti biologici da analizzare e ci siamo impegnati anche per donare televisori e frigoriferi, nel reparto day-ospital, per alleviare le terapie ai pazienti”. Oltre alle Stelle di Natale sarà possibile sostenere l’associazione con l’acquisto del panettone tradizionale o al cioccolato con prezzo di 15 euro o al prezzo di 13 euro con le stelle di cioccolato e nocciole disponibili sia al latte sia fondenti.

“I numeri delle Stelle di Natale – conclude Tardonato – ci raccontano di un impegno continuo e di una grande fiducia da parte delle persone, che ci hanno portato a distribuire dal 1989 ad oggi oltre 15 milioni di piantine e raccogliere oltre 175 milioni di euro”.

In caso di mal tempo sarà comunque possibile recarsi nella sede Ail Siracusa in via Piave, 103 o contattare sia tramite un messaggio WhatsApp sia tramite l’indirizzo mail ail.siracusa@ail.it affinché chiunque voglia essere una buona stella per un malato oncologico riceva il proprio ordine direttamente nella propria abitazione.