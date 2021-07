Augusta, “Lady Oscar”: il nuovo singolo di “Flamel”, tra sogni e ansie degli adolescenti

In pochi giorni ha già raggiunto quasi 3.700 visualizzazioni su YouTube “Lady Oscar” il nuovo singolo di Flamel, all’anagrafe Andrea Lombardo e prodotto da Noka, alias Mirko Di Grande. Il tormentone estivo mescola il pop con sonorità trap e indie, proiettando chi l’ascolta nel mondo dei desideri, dei sogni e delle ansie dei ragazzi di oggi, in una società dove tutto sembra a portata di mano e dove, però, ci si rende conto che nulla è scontato. Sullo sfondo della melodia, allegra e orecchiabile, anche gli scorci augustani della villa comunale o di Brucoli.

(Qui il video)

La coppia di giovani artisti augustani, entrambi ventenni, collabora da diversi anni e al suo attivo ha già numerosi brani disponibili su tutte le piattaforme digitali. Tra questi c’è “Solero”, altro tormentone estivo che risale all’estate del 2019 e che sul web ha sfiorato le 20.000 visualizzazioni, non senza dimenticare gli ultimi singoli “Pioggia”, “Bogotà”, “Cuore Spezzato”, o il live per il “Ballo del liceo classico 2020” in apertura dell’ospite Geolier.