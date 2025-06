Augusta, ladri entrano in casa e rubano gioielli del figlio che non c’è più. La mamma: “restituitemeli, vi prego”

Ieri ignoti ladri sarebbero entrati in casa sua, a Monte Tauro, e tra gli oggetti rubati avrebbero portato via anche una collana e un braccialetto, che hanno un valore inestimabile, che va oltre quello economico: appartengono al figlioletto che non c’è più. Così mamma Federica ha lanciato sui social un appello ai ladri, perché possano restituire i due oggetti per lei più preziosi che rappresentano il bene più grande.

Questo l’appello, che ha ricevuto il grande abbraccio virtuale degli amici di Facebook e in un solo giorno è stato condiviso più di 4 mila volte:

“Mi rivolgo con il cuore aperto a chi stamattina (ieri per chi legge ndr) è entrato in casa mia. Non voglio riempire queste righe di rabbia né di odio, non servirebbe a nulla. Solo, voglio provare a parlarti da essere umano a essere umano.

Tra gli oggetti che hai portato via, ci sono due cose che per me non hanno prezzo: una collana e un braccialetto che appartenevano al mio bambino, che oggi non c’è più. .. Questi due oggetti per me contengono tutta la memoria, l’amore, il legame con lui. Sono la sua presenza viva accanto a me.

Ti chiedo con tutto il cuore: se puoi, se riesci, lascia che tornino a casa. Tutto il resto la fede, il solitario, orologi, i salvadanai per il reparto di oncologia pediatrica e tanto altro puoi tenere tutto ma ti prego. Lascia che queste due piccole cose ritrovino il loro posto.

Puoi lasciarle ovunque, anche in forma anonima, anche senza dire una parola. Non cercherò vendetta né rancore. Solo, da madre, ti prego: fa questo gesto di compassione”.