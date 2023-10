Augusta, l’adesione del sindaco Di Mare a Fratelli d’Italia: “un percorso naturale”

“L’adesione a Fratelli d’Italia è un percorso naturale che è partito alle scorse competizioni e che rafforza la nostra possibilità di incidere sulle tematiche importanti della nostra città”. Così, in sintesi, sindaco Giuseppe Di Mare ha commentato la sua adesione al partito della premier Giorgia Meloni ufficializzato ieri pomeriggio a Brucoli dal parlamentare nazionale ed ex sindaco di Avola Luca Cannata. Non certo una sorpresa per la storia politica del primo cittadino, che fino dal suo esordio nell’attività politica giovanile ha sempre militato a destra, ai tempi di Alleanza nazionale come anche ricordato dal vice presidente del gruppo di FdI alla Camera Manlio Messina che lo ha invitato a prendere la parola, e che “colora e connota” dunque l’amministrazione cittadina nata e fino ad oggi presentata sempre come civica.

Oltre che in giunta, con l’adesione anche del vice sindaco Tania Patania e dell’assessore alla Cultura Pino Carrabino, Fratelli d’Italia entra anche in Consiglio comunale con il tesseramento del presidente del Consiglio Marco Stella e dei consiglieri Rosario Sicari e Andrea Lombardo, i più vicini al sindaco, anche se molti del suo gruppo avrebbero aderito.

Sarebbero, infatti, circa 500 le adesioni ad Augusta – il conteggio finale del tesseramento è ancora in corso- con una crescita considerevole, in linea con la provincia di Siracusa “dove abbiamo quintuplicato le tessere del 2022”, per un partito che 11 anni fa aveva appena al 2%” come ha detto il coordinatore provinciale Giuseppe Napoli.

Un crescita esponenziale del circolo “Venturini” sottolineata anche da Cannata che ha anche salutato il presidente del circolo Enzo Inzolia e il dirigente nazionale Pietro Forestiere, presente ieri nel primo dei tre giorni su “Italia, le radici della bellezza. Turismo, cultura, sport ed enogastronomia”, che ha richiamo al “Mangia’s resort” della Gisira leader nazionali, regionali e dirigenti del partito, ma anche tanti iscritti e simpatizzanti

Il pomeriggio ieri si è aperto con il saluto della presidente del consiglio Giorgia Meloni affidato una messaggio letto dal deputato Messina, i saluti dei coordinatori regionali e provinciale, del presidente dell’Ars siciliana e con il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato da Maurizio Belpietro. Oggi è prevista la presenza del ministro del Turismo Daniela Santanché, dello Sport Andrea Abodi, domani dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, della Protezione civile e Politiche del mare Nello Musumeci e di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy.