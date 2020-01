Augusta, laboratori aperti domani per il terzo Open day all’istituto superiore Ruiz

Nuovo appuntamento con gli Open days dell’ istituto d’ istruzione superiore Gaetano Arangio Ruiz. marterdì 21 gennaio. Alle 15.30 ritrovo in aula a gradoni per un primo momento di presentazione della scuola dove il dirigente Maria Concetta Castorina e lo staff di presidenza esporranno l’offerta formativa curricolare ed extracurricolare.

Il Ruiz, con le sue quattro articolazioni, istituto tecnico settore Tecnologico ed Economico, liceo delle Scienze applicate e il nuovo liceo quadriennale delle Scienze applicate, unico liceo a quattro anni in tutta la Sicilia orientale, è una scuola moderna volta a formare l’individuo e a proiettarlo verso il futuro secondo percorsi che di continuo si rinnovano, si aggiornano, stanno al passo con i tempi.

A seguire, nelle classi e negli spazi della scuola, gli studenti racconteranno il lavoro culturale svolto durante l’anno scolastico attraverso workshop e laboratori in discipline quali fisica, chimica, biologia, economia, informatica, lingue, meccanica, elettronica, elettrotecnica e robotica, mentre i docenti dell’ istituto saranno a disposizione per dare tutte le informazioni necessarie alle famiglie, che potranno effettuare l’iscrizione on line con il supporto del personale tecnico.

Un Open day in cui genitori e alunni potranno verificare il clima di serenità e accoglienza che anima le componenti della scuola e che ha permesso di arrivare all’eccellenza riconosciuta anche da Eduscopio, edizione 2019/2020 della Fondazione Agnelli, in cui il Ruiz risulta al primo posto tra i licei scientifici delle Scienze applicate e tra gli istituti tecnici settore Economico della provincia.