Augusta, la via le domande per i buoni spesa regionali. Ecco come fare per ottenerli

Al via le domande per ottenere i buoni spesa regionali finanziati con i 215.232 euro assegnati lo scorso marzo, durante la prima fase della pandemia, dal Governo regionale come misura a sostegno all’emergenza socio-assistenziale. Hanno un valore di 300 euro per un nucleo composto da una sola persona, 400 euro per un nucleo composto da due , 600 per un nucleo composto da tre, 700 euro per un nucleo composto da quattro fino ad un massimo di 800 euro per un nucleo composto da cinque o più persone

Serviranno per l’acquisto di beni di prima necessità come alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale, bombole del gas da spendere negli appositi punti vendita che aderiscono all’iniziativa e che il Comune si stanno individuando con un altro avviso, Sono destinati “prioritariamente” ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito dei cittadinanza, ma potrà fare richiesta anche un “nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico a qualsiasi titolo, ovvero buoni –spesa o voucher erogati ad altro titolo per emergenza covid, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati. In questo caso allo stesso potrà essere attribuita la differenza tra l’ importo massimo previsto dall’avviso e l’importo percepito a valere sui precedenti benefici” – si legge nell’avviso

Per poterli ottenere bisogna compilare l’apposito modulo e inviarlo via email all’indirizzo buonispesaregionali@comunediaugusta.it, Chi abbia difficoltà a compilare l’istanza potrà eventualmente rivolgersi alle associazioni del terzo settore di volontariato del comune che potranno inviare su delega del richiedente.

A renderlo noto sono gli assessori Beniamino D’Augusta e Ombretta Tringali che ringraziano la responsabile dell’ufficio politiche sociali Lilly Passanisi e tutti i dipendenti dell’ufficio che hanno sbloccato una procedura amministrativa complessa e ferma da mesi. “Questa amministrazione è al fianco dei cittadini disagiati. Ci stiamo impegnando a realizzare ed attuare tutti gli strumenti a sostegno delle fasce di cittadini meno abbienti, agli anziani e ai disabili“. – hanno detto

“Un bel segnale, infatti, che questi buoni spesa vengano sbloccati prima del periodo natalizio per concedere un po’ di serenità e speranza alle tante famiglie in attesa da diversi mesi e che inspiegabilmente sono state dimenticate– sottolinea il consigliere di Destinazione futuro Andrea Lombardo- Suona davvero strano come infatti, questa misura sia stata emanata dal Governo regionale quando era in carica la scorsa amministrazione, ed oggi paradossalmente assistiamo con enorme incredulità alla rimostranze di chi in Consiglio comunale, dopo aver dormito sul tema per ben 6 mesi, con una mozione d’indirizzo ha invitato l’attuale amministrazione a voler procedere con solerzia alla distribuzione dei buoni spesa previsti dal decreto del decreto legge 23 novembre 2020, ovvero messi a disposizione nemmeno un mese fa”

E allora per l’esponente della maggioranza “davvero non si comprende questo modo di fare opposizione che rasenta l’illogico e la miopia politico. Come si fa a pungolare e richiedere di procedere con il pagamento di “voucher multiuso” messi a disposizione del Comune nemmeno un mese fa e dimenticarsi, o far finta di dimenticare, che sul tema vi è stato un immobilismo durato ben 6 mesi, che ha privato, di fatto, i cittadini di ristori che avrebbero concesso loro un po’ di serenità”.

Secondo Lombardo la città è davvero “stanca di un modo di fare opposizione che si limiti a gridare “io esisto” a qualsiasi costo e si aspetta, anche dalle forze di minoranza, lavoro e convergenza in un periodo davvero delicato come quello che stiamo vivendo. Non posso che essere soddisfatto per questo importante risultato che darà un pizzico di speranza in più alle tante famiglie devastate economicamente dalla pandemia e che – conclude- si aspettano dalla politica proprio questo tipo di risposte concrete per tornare a credere nell’operato delle istituzioni e per non sperimentare quel senso di abbandono al quale, in periodi di sconforto, si rischia di fare l’abitudine”.