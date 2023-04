Augusta, la sua casa un “mercato” della droga: denunciata 57enne, ritrovate 3 carte di Reddito cittadinanza

Un “mercato” per la vendita di droga con tanto di libri mastro dove annotare nomi e crediti delle persone alle quali veniva venduta la droga. Questo era diventato la casa di una donna di 57 anni con precedenti in materia di stupefacenti, denunciata per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente dalla Polizia. Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di piazza Castello, a seguito di approfondita attività info- investigativa, hanno perquisito l’abitazione della donna che, da tempo era controllata dagli investigatori mediante servizi di osservazione e pedinamento che avevano acclarato come l’abitazione fosse frequentata da numerosi tossicodipendenti della zona.

All’interno gli investigatori hanno rinvenuto 1,20 grammi di cocaina, 15 grammi di crack e un bilancino di precisione e la somma in contanti di 7.450 euro. Sarebbero i proventi dell’attività illecita secondo gli agenti i per i quali, a testimoniare inoltre, la fiorente attività di spaccio che c’era nella casa, è stato il ritrovamento di due libri mastro sui quali erano annotati nomi e crediti delle persone alle quali veniva venduta la droga.

Singolare, inoltre, il ritrovamento di 3 carte del Reddito di cittadinanza che, probabilmente, erano usate a titolo di garanzia per i crediti derivanti dalla cessione della sostanza stupefacente