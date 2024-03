Augusta, la squadra del Ruiz vince la fase provinciale del campionato di Baskin

Grande prova di carattere per la squadra augustana dell’istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” che nei giorni scorsi, a Noto, alla palestra dell’ istituto “Matteo Raeli”, si è imposta nella fase provinciale del campionato di Baskin sugli altri team partecipanti, il “Gagini” di Siracusa, l’istituto d’istruzione superiore di Palazzolo Acreide e il “Raeli”.

Tredici gli alunni che hanno partecipato, ognuno con il proprio ruolo, alla manifestazione: Christian Amara, Daniel Fabiano Calabrò, Piero Calabrò, Giulio Calabrò, Piero Sebastiano Centamore, Doriana Criscimanna, Gabriele Di Mare, Umberto Migneco, Giulio Migneco, Carmelo Muletto, Giulia Piazza, Salvatore Ternullo e Santo Fabiano Ternullo.

Soddisfatti i docenti coach Giuseppe Costa, Lino Traina e Claudia Naro che da anni seguono la squadra, che con questa vittoria si è aggiudicata l’accesso alla fase regionale in programma l’8 aprile a Ragusa. “Il progetto Baskin, avviato dieci anni fa, è cresciuto sempre più, diventando un fiore all’occhiello nel campo dell’inclusione. Attraverso questa disciplina, infatti, si sono ottenuti grandi risultati sia nel campo dell’integrazione sociale sia in campo sportivo, che fanno del Ruiz a livello scolastico un punto di riferimento per la realtà del Baskin in Sicilia” – ha commentato la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina.

L’organizzazione della manifestazione è stata curata dell’Eisi, Ente italiano sport inclusivi, insieme all’ ufficio scolastico provinciale di Educazione fisica, con il supporto del responsabile scuola regionale Baskin, Marco Vaccarella, del consigliere nazionale Eisi Giuseppe Battaglia, e la disponibilità del dirigente scolastico del Raeli di Noto, Concetto Veneziano.