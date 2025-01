Augusta, la “Signora Omicidi” con Paola Quattrini in scena a Città della notte

Si ispira al celebre racconto di William Rose e all’omonimo film di Mackendrick del 1955, la “La Signora omicidi”, adattamento teatrale per la regia di Guglielmo Ferro che andrà in scena domani alle 17, 30, a Città della notte, al bivio per Villasmundo.

È una commedia ricca di humour e di divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti, ambientato in una Londra anni ‘50, che fa da sfondo all’improbabile incontro tra Louise Wilberforce, arzilla e svampita affittacamere, il misterioso Professor Marcus, presunto musicista, in realtà capobanda di un pericoloso gruppo di malviventi che Louise Wilberforce finirà per smascherare.

Nei panni della svampita e arzilla Signora Omicidi, la bravissima Paola Quattrini diretta da Guglielmo Ferro, fanno parte del cast anche Mario Scaletta, Roberto D’Alessandro, Pietro Casella e Marco Todisco