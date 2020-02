Augusta, la scuola ai tempi del Coronavirus: tra informazione agli studenti e sapone nei bagni

Locandine con le 10 regole diffuse dal ministero della Salute all’ingresso e in ogni aula per diffondere il più possibile le raccomandazione e i comportamenti da assumere per evitare un possibile contagio del Coronavirus, circolari ad hoc per informare quanto più possibile e sapone liquido nei bagni. Così i quattro istituti comprensivi di Augusta stanno vivendo “l’emergenza” legata alla diffusione anche in Italia di Covid-19 dopo essere tornati, alcuni ieri altri oggi, su banchi per le lezioni dopo la chiusura di lunedì e martedì i plessi scolastici imposta da un’ordinanza sindacale per effettuare la derattizzazione dei locali.

Ieri mattina al quarto comprensivo Costa la prima parte della mattina è stata dedicata alla diffusione, da parte dei vari docenti della seconda ora, delle buone norme da seguire emanate dal ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità. Senza creare panico né allarmismo tra gli alunni, anche tra i più piccoli ma solo con l’obiettivo di informare. “Abbiamo dato diffusione di materiali informativo negli spazi comuni e nelle aule di tutte le classi comprese quelle dell’infanzia – ha detto il dirigente scolastico Michele Accolla – poi abbiamo riprodotto il depliant informativo sui buoni comportamenti e ci siamo assicurato che in tutti i bagni fosse disponibile il sapone liquido per igienizzare le mani. Abbiamo aumentato l’accuratezza della pulizia nei locali e da parte di tutti ci sono stati comportamenti abbastanza razionali, anche se magari c’è un po’ di preoccupazione tra gli adulti”.

Stessa prassi anche al terzo comprensivo Todaro, della Borgata diretto da Rita Spada che ha emanato una circolare “con tutte le informazioni del caso, comprese quelle sulla sospensione delle gite e delle uscite didattiche di un giorno fino al 15 marzo e sulla necessità per gli studenti assenti per malattia per più di 5 giorni, dal 25 febbraio in poi fino al 14 marzo di produrre il certificato medico”. Alla Todaro gli studenti hanno prolungato di un giorno l’assenza dalle lezioni di lunedì e martedì imposte dall’ordinanza sindacale e sono ritornati a scuola stamattina, così come anche al secondo comprensivo “Corbino” di Monte Tauro.

Anche qui la dirigente scolastica Maria Giovanna Sergi ha riassunto in una circolare, pubblicata sia sul sito della scuola che all’interno dei plessi, le buone pratiche da seguire. “Nei bagni abbiamo sistemato i contenitori di sapone liquido igienizzante per le mani nei bagni che, di solito, – ha spiegato- non mettiamo per motivi di sicurezza perché il prodotto potrebbe arrivare a terra e far scivolare qualcuno. Ci atteniamo alle regole del ministero della Salute e attendiamo ulteriori disposizioni, eventuali assenze di studenti o lavoratori che in questi tre giorni di chiusura della scuola dovessero dichiarare di essere ritornati dalle zone più a rischio devono essere motivate da un certificato medico”.

Al primo comprensivo Principe di Napoli del centro storico la dirigente Agata Sortino ha anche coinvolto ancora di più i suoi alunni e, oltre a dare diffusione del decalogo ministeriale, ha nominato quattro “tutor”. “Due della quinta elementare per i bambini più piccoli della primaria e due della prima media per quelli più grandi che –ha spiegato- hanno il compito di girare ogni giorno per le classi ricordando ai compagni che si devono lavare le mani più spesso. Ma tutto con molta tranquillità. Poi gli alunni tutti insieme due volte al giorno si mettono in fila e vanno un bagno a lavarsi le mani, anche se le nostre scorte di sapone igienizzante stanno finendo”.

Qualche studente, che ha avuto un parente tornato da una delle Regioni del Nord più coinvolte nella diffusione del virus, si è autonomamente messo in quarantena preventiva pur non avendo alcun sintomo, così come hanno fatto anche universitari augustani di ritorno dalle università chiuse del Nord, con i rispettivi familiari.