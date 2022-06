Augusta, la Regione taglia i fondi per l’Asacom, Amenta (20 novembre 1989): “scelta dannosa e assurda”

“La Regione siciliana abbandona alunni e famiglie siciliane tagliando i fondi che, nella finanziaria, sono passati dai 31 milioni del 2021 a 27 milioni e 100 mila euro del 2022”. A dirlo è Sebastiano Amenta, vice presidente dell’associazione nazionale 20 Novembre 1989 che si riferisce ai fondi che servono a garantire il servizio ai 2.000 operatori Asacom e assistenti igienico sanitari che, ogni anno, garantiscono l’assistenza agli alunni disabili che frequentano le varie scuole secondarie di secondo grado.

“È una decisione inattuabile e dannosa – tuona – Assurdo e inverosimile continuare a registrare l’approssimazione e superficialità con la quale il governo Musumeci affronta i servizi indispensabili per i più fragili. Una finanziaria approvata senza vergogna dalla politica e politicanti che dovrebbero come istituzioni tutelare le fasce più deboli, aumentando i fondi anziché di applicare tagli che vanno a incidere in modo nefasto nella vita scolastica dei più fragili”.

Amenta ricorda che l’assistenza specialistica (Asacom) e il servizio igienico personale sono servizi necessari che permettono agli alunni con disabilità di superare tutte quelle barriere che altrimenti, impedirebbero loro di vivere più serenamente le ore trascorse a scuola, compromettendo, di fatto, il diritto allo studio che rappresenta il primo segmento per l’inclusione sociale.

“Un taglio che potrebbe mettere in difficoltà famiglie già provate dalla disabilità e che rende più problematica l’inclusione scolastica dei ragazzi diversamente abili. Auspico che il governo Musumeci e l’assessore competente revochino il provvedimento di definanziamento e mostrino un po’ di sensibilità verso chi dovrebbe tutelare costi quel che costi” – conclude Amenta.