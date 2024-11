Augusta, la “racchetta musicale” suonata da Massimo Di Salvo a “Chissà chi è” sul Nove

Ha modificato una normale racchetta da tennis, facendola diventare una sorta di flauto, che ha poi suonato. Così Massimo Di Salvo, augustano di 49 anni, ieri sera è comparso a “Chissà chi è”, il programma andato in onda alle 20, 30 sul canale Nove e presentato da Amadeus. Era una delle identità misteriose –la terza- che le due concorrenti in gara dovevano scoprire. Senza troppe difficoltà, anche grazie all’indizio del polsino tipico dei tennisti, indossato dall’augustano che ha così fornito un suggerimento più che evidente, facendo vincere alle due donne i mille euro in palio per la scoperta dell’ identità.

Di Salvo, che nella vita fa l’impiegato in un colorificio e come hobby trasforma i vari oggetti in strumenti musicali, si è poi esibito con la sua originale racchetta in un frammento di “Funiculì funiculà”, portando allegria tra il pubblico. Al momento della presentazione, quando ha detto di essere di Augusta , Amadeus ha ricordato che è la città legata al suo amico “Ciuri”, alias Rosario Fiorello, che qui ad Augusta è cresciuto.

Di salvo non è nuovo a queste apparizioni in tv, sempre con originali strumenti musicali. Dopo essere arrivato secondo nel 2011 alla “Corrida” di Canale 5, negli anni ha riadattato e “suonato” anche una vecchia marmitta del ciclomotore “Si”, un innaffiatoio e un paletto della segnaletica stradale comparendo, sempre come identità da scoprire, nel programma dei “Soliti ignoti” di Rai uno prima presentati da Amadeus.