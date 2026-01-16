Augusta, la proposta: intitolare il campo sportivo a Peppe Fornaciari

Intitolare il campo sportivo comunale alla memoria di Giuseppe Fornaciari, ex calciatore augustano che ha raggiunto la Serie A nella stagione 1992/1993 indossando la maglia di una delle squadre più iconiche degli anni 90: quella del Foggia di Zeman.

È questa la richiesta ufficiale avanzata dal consigliere comunale di Forza Italia Corrado Amato, che ha presentato un’istanza formale al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale per avviare l’iter amministrativo necessario.

Fornaciari, nato e cresciuto ad Augusta, viene ricordato come l’unico calciatore nativo della città ad aver calcato i campi della massima serie nazionale, un traguardo che – secondo quanto evidenziato nella richiesta – rappresenta un riconoscimento ottenuto esclusivamente per merito sportivo.

«L’intitolazione dell’impianto – si legge nel documento – oltre a onorare la memoria del nostro concittadino, costituirebbe un messaggio importante per la cittadinanza, dimostrando che questa amministrazione riconosce e valorizza l’impegno, le competenze e i risultati raggiunti dai propri cittadini».

La proposta mira dunque non solo a mantenere vivo il ricordo di Fornaciari, ma anche a trasmettere un valore educativo e simbolico, soprattutto alle giovani generazioni che frequentano quotidianamente le strutture sportive cittadine.

Ora la decisione passa agli organi istituzionali competenti, chiamati a valutare la richiesta e a stabilire se procedere con l’intitolazione ufficiale dell’impianto sportivo comunale