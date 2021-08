Augusta, “La prevenzione sotto il sole”: progetto di sensibilizzazione a cura di Rotary, Rotaract e Interact

È un progetto di sensibilizzazione sul tema della prevenzione dei tumori della pelle e in particolare del melanoma “La prevenzione sotto il sole” l’attività congiunta dei club Rotary, Rotaract e Interact, rispettivamente presieduti da Pietro Forestiere, Chiara Cappiello e Sofia Romano, che si è tenuta nei giorni scorsi nell’area balneare del Faro Santa Croce, la più frequentata e amata dagli augustani. Ai bagnanti è stato distribuito un volantino informativo in formato tascabile realizzato dal Rotary sui segnali da monitorare nell’aspetto dei nei e sulle principali regole della prevenzione, dall’esposizione solare moderata all’uso di creme protettive, donate con dei campioni di multinazionali della dermocosmesi.

Presenti i medici volontari dell’Oncologia medica dell’Asp di Siracusa, Annamaria Di Mari e Fabrizio Romano (socio rotariano), insieme ai quali è stato realizzato il service, che hanno fornito anche spiegazioni mediche sul melanoma che “è una forma molto pericolosa di cancro, con un’incidenza purtroppo in continuo aumento. La diagnosi precoce è l’arma di difesa più efficace, considerato che l’85% dei pazienti a cui è stato diagnosticato un melanoma conduce una vita completamente normale dopo una semplice operazione chirurgica”, il direttore dell’ Oncologia medica dell’Asp, Paolo Tralongo ha sottolineato che “la prevenzione rappresenta un momento strategico nella gestione della malattia oncologica”.

Soddisfatto della riuscita del progetto, che ha consentito di sensibilizzare centinaia di bagnanti, il neo presidente del Rotary , Pietro Forestiere: “Abbiamo condiviso, con i soci rotariani e la direzione dell’Uoc Oncologia Medica, l’opportunità di avviare l’anno sociale con un service per la tutela della salute e la prevenzione di questa aggressiva forma di tumore, ricordando che – ha detto- la prevenzione attraverso lo screening medico è auspicabile prima della stagione in cui ci si espone al sole. Mi piace evidenziare come, dal gazebo allestito nel solarium messo gentilmente a disposizione dai due gestori, all’intera area balneare del Faro, l’attività di sensibilizzazione ha visto in prima linea i più giovani, rotaractiani e interactiani”.

Presenti, tra i numerosi soci dei tre club, il past governatore distrettuale Rotary, Concetto Lombardo e la past rappresentante distrettuale Interact, Maria Virginia Pitari.