Augusta, “La plastica ieri e oggi”, al Ruiz lezione dell’Ordine dei chimici e fisici

“La plastica ieri e oggi”. È stato questo il titolo della lezione di sensibilizzazione per gli studenti delle prime dell’ istituto “Gaetano Arangio Ruiz” che si è svolta nei giorni scorsi in collaborazione con l’Ordine dei chimici e dei fisici della provincia di Siracusa. Relatori Giuseppe Tringali, presidente dell’Ordine e Patrizia Fonte, consigliere dell’ordine e docente della scuola.

La conferenza rientra del piano delle attività dell’Educazione ambientale della scuola diretta della dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina e ha inizialmente puntato i riflettori su Agenda 2030 e i suoi obiettivi sul rispetto per l’ambiente, che deve passare attraverso la giusta gestione dei rifiuti in plastica. Su questo e su quanto abbia impattato l’uso delle mascherine sull’inquinamento si è soffermata, in particolare, Fonte: le mascherine, infatti, sono realizzate con molteplici fibre di plastica, che rimane nell’ambiente per decenni, se non per secoli, frammentandosi in sempre più piccole micro e nanoplastiche. Questi dispositivi usa e getta una volta buttati non svaniscono, anzi purtroppo molto spesso finiscono in mare o sulle spiagge diventando anche un pericolo per la fauna che popola questi ambienti. Un progetto universitario propone di riciclare le mascherine per farne “asfalti rinforzati”, con performance migliori in termini di resistenza. È questo un esempio di economia circolare, la giusta via da intraprendere, che vede il prodotto a fine-vita divenire una risorsa piuttosto che un rifiuto.

Il presidente dell’Ordine dei chimici ha illustrato inizialmente la storia della plastica, dovuta all’invenzione del chimico italiano Giulio Natta e il suo utilizzo nella società degli anni Sessanta, che vide in essa una grande rivoluzione in termini di economicità dei prodotti in moplen. Poi ha presentato alcune cartine tematiche relative alla diffusione globale dei rifiuti in plastica nei mari e negli oceani e illustrato le principali caratteristiche della plastica biodegradabile e i punti salienti della nuova normativa europea sulle materie plastiche monouso, denominata Sup, (single use plastics): approvata il 21 maggio 2019 e recepita dall’Italia il 14 gennaio 2022, riguarda dieci tra i prodotti in plastica di uso più comune, con l’obiettivo di affrontare l’emergenza dei rifiuti in mare sottolineando che il problema principale non è costituito dalla plastica in sé, ma dal tipo di consumo e dalla spesso inappropriata gestione dei prodotti in plastica quando diventano rifiuti.

Per ridurre l’inquinamento da plastica è necessario diffondere una maggiore sensibilità ambientale tra gli individui, realizzare nuovi processi produttivi sempre più ecosostenibili e seguire gli step dell’economia circolare, cioè riduzione/prevenzione della produzione di rifiuti; riuso; riciclo; recupero di altro tipo (produzione di energia); smaltimento.