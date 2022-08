Augusta, la passione per la danza di Daniele Bruno: ballerino professionista a 19 anni, con in tasca un contratto con una compagnia

Ha solo 19 anni, compiuti due giorni fa, ma può già dire di aver raggiunto un primo ambitissimo traguardo che lo porterà nel mondo del lavoro che ha scelto di fare superando tanti ostacoli, da solo e con una determinazione e una tenacia certo fuori dal comune per un ragazzino di appena 14 anni. A questa età, infatti, 5 anni fa, Daniele Bruno ha, lasciato la sua casa e la sua famiglia ad Augusta per inseguire un sogno distante quasi 4 mila di chilometri. In un paese straniero, lontano anni luce anche per usi e costumi – con in mezzo anche una pandemia vissuta lontano – ed è diventato un ballerino professionista, che tra qualche settimana firmerà il suo primo contratto di lavoro con una compagnia russa di ballo.

Un “piccolo” augustano di cui andare orgogliosi e magari –perchè no- da prendere anche ad esempio per i giovani, perché dimostra che dando il massimo, a prezzo di sacrifici e tanto studio, si può coronare un sogno. E raggiungere la meta tanto ambita da milioni di ballerini al mondo, che si chiama Accademia “Anna Vaganova” di San Pietroburgo, in Russia dove da 283 anni studiano ragazzi e ragazze di tutto il mondo. E che ha sfornato talenti come Anna Pavlova, Rudolf Nureyev, Natalia Makarova e Mikhail Baryshnikov.

Daniele si è diplomato a giugno fa ed è tornato ad Augusta dove sta trascorrendo l’estate e il “meritato riposo” prima di iniziare a settembre la sua carriera da ballerino professionista. Lo incontriamo davanti ad una buona granita e alla classica brioche col tuppo.

Daniele, raccontaci un po’ la tua storia…

“Sono partito a 14 anni appena compiuti, 5 anni fa, per studiare in Russia danza. Studiavo già a Catania con un’insegnante di scuola privata, ho iniziato con hip-hop, break dance a 7 anni, poi mi sono avventurato nel contemporaneo e moderno. E li mi hanno detto che per studiare contemporaneo e moderno bisogna avere una buona base classica. Così ho iniziato con la danza classica, all’inizio nemmeno volevo ad essere sincero. Poi mi sono appassionato, facevo delle lezioni private a Catania con Fethon Miozzi, un grande maestro che lavora a San Pietroburgo e che mi volle con sè nell’ accademia, che ha la grande fama di essere tra le migliori al mondo. Ne ho parlato con i miei che, anche se un po’ a malincuore visto che ero piccolino, mi hanno lasciato andare e sono arrivato a Vaganova. Anche se all’inizio avevo altri piani in quel momento e andare in un’altra accademia, al San Carlo di Napoli dove mi avevano già preso”.

Avevi appena finito la terza media, non parlavi una parola di russo e nel 2017 sei partito per San Pietroburgo. Come sono stati questi anni?

“E’ stato difficile i primi anni, ero piccolino, senza mamma e papà, che mi hanno sempre sostenuto in tutto, non conoscevo la lingua, anche se l’ho imparato abbastanza velocemente. Ho studiato regolarmente, all’inizio ho sentito un po’ la mancanza di casa, ma piano piano mi sono abituato. Non mi sono trovato male, ho avuto dei compagni di classe che mi hanno saputo accogliere, erano tutti più grandi di me, quando sono arrivato ero il più piccolo allievo mai entrato lì. Di siciliani c’è stata solo una ragazza, che è entrata per un anno ma che poi ha deciso di andar via. Ho fatto una vita normale, quando capitava si usciva, per una festa, per un compleanno”.

E lo studio?

“Ogni fine anno di accademia c’è stato un esame finale nelle diverse materie come danza classica, danza di carattere, recitazione, corpo di ballo, danza storica, passo a due, ginnastica, ogni singolo aspetto della danza viene curato. Sono materie in cui prevale la fisicità, ma devi anche conoscere altro, perché può capitare che utilizzando la musica di qualche balletto un ‘insegnante ti chieda di che balletto è e tu devi saper rispondere. Ho studiato anche la lingua russa”.

Il 28 giugno 2022 finalmente è arrivato il tanto agognato diploma..

“Si, mi sono diplomato in danza classica, ma ho studiato tutto e mi piace di più l’assolo. La cosa più bella che ho fatto sono state le variazioni, la danza cinese dello Schiaccianoci al Mariinsky a San Pietroburgo, uno dei teatri russi più importanti al mondo. Adesso sono un ballerino professionista”.

Pronto per il mondo del lavoro?

“Si, a settembre andrò a lavorare in una compagnia russa, sto per firmare un contratto a San Pietroburgo con la compagnia Yacobson ballet theatre di balletto classico, che fa spettacoli in tutto il mondo e ha 75 ballerini. E’ stata fondata circa 70 anni fa da Yacobson, un grande coreografo russo che con le sue “miniature” ha un suo personale stile in cui c’è un po’ di tutto. Non è danza classica pura, ma non è contemporaneo, non è neoclassico, è stile Yacobson. Si fa un po’ di tutto e si gira il mondo, mi piace. Dopo l’esame di classico mi hanno invitato a fare un’audizione ed è andata bene, anche se in realtà dopo l’esame ho avuto 4 diverse richieste per audizioni da 4 teatri diversi”.

Un bel risultato se si pensa che i ballerini in Russia sono come un po’ i calciatori in Italia…E la guerra in Ucraina?

“Si è cosi, è un grande prestigio andare lavorare per una compagnia russa dove si sta continuando a lavorare normalmente. E’ tutto tranquillo, della guerra non si sente nulla”.

Hai ottenuto quello che volevi? E il futuro come lo vedi, sogni di venire in Europa, in Italia?

“Quasi, sono molto contento. Per ora vivo al momento, non vedo il futuro. Magari prima o poi, ma non ci penso per ora”

Non male per un ragazzino partito da Augusta che, in quanto a strutture culturali e sportive pubbliche in generale, non è messa proprio bene…

“Si se pensiamo che qui non c’è neanche un teatro, che non è solo quello delle compagnie teatrali e non c’è neanche la mentalità. Si organizza di tutto, ma non ho visto ancora arrivare una compagnia di balletto. Qualche settimana fa ho partecipato al castello di Donnafugata al Gala internazionale della danza, tutti professionisti, bravissimi, sono stato premiato a Siracusa come talento emergente alle Feste archimedee. Per fortuna, perché se dovevo aspettare qui…(ride). Nato a Siracusa e vissuto ad Augusta, mi premiano a Siracusa e qua no.”

Forse Daniele non ha avuto la giusta e meritata considerazione istituzionale nella sua terra natale dove, come rivela papà Andrea, “non c’è stata la telefonata che mi aspettavo”.