Augusta, la passione per il motocross di Chicca Spinali: a 9 anni vince il suo primo campionato

Ha solo 9 anni e una grande passione per la moto che le ha fatto già vincere un titolo Acsi motocross. E che la porta a dover gareggiare, e vincere, anche con i suoi coetanei maschi essendo l’unica bambina a correre in moto per la sua categoria. Francesca Spinali, conosciuta come Chicca, alle bambole ha preferito le moto e un anno fa ha scoperto questo suo talento che potrebbe portarla lontano. Le premesse ci sono tutte visto che la baby motociclista ha già disputato cinque competizioni e 10 gare in totale, vincendo il campionato 50 del 2021.

Le gare si sono disputate, in particolare, da maggio a dicembre 2021 a Caltagirone con due terzi posti, ad Agnone Bagni dove ha conquistato due primi posti, e ancora Messina (due primi posti), Lentini (primo posto e secondo posto), e la Coppa Italia ad Agnone Bagni dove ha conquistato un terzo ed un primo posto.

Una novità certo nel panorama del motocross, ancora molto maschile e a cui raramente le bambine si avvicinano, che rende ancora più unica Chicca, che ha le idee chiare e una caratterino tutto suo: “Io non ho mai guidato una moto, la passione è tutta sua e in famiglia abbiamo deciso di assecondarla, – ci racconta papà Sebastiano- Certo un po’ di paura c’è, ma devi fartela passare. Ho comprato la prima moto piccolina quando Chicca aveva 8 anni, chi la guardava mi diceva che aveva un talento, cosi dopo 20 giorni ho acquistato una moto 50 più da competizione ed è andata benissimo. Ha vinto sia nella categoria femminile, ma anche contro tutti i maschietti perché ha fatto sei primi posti. Da febbraio in poi inizieranno le nuove gare e correrà nella cilindrata 65 cc”.

Adesso la motociclista in erba è iscritta alla Fmi, la federazione motociclistica italiana e fa parte del team Afc MX 662 School. Il suo numero di gara è il 22 che è la data del suo compleanno e di solito si allena alla pista di Agnone, il sabato e la domenica anche altrove in Sicilia. Quando non gareggia o non si allena frequenta, con profitto, la 4 elementare al plesso delle “scuole di verdi” del primo comprensivo “Principe di Napoli”.

“E’ anche brava a scuola se no non farebbe motocross- conclude il padre- È anche una bambina molto umile e non racconta a tutti quando vince, ma un po’ tutti a scuola conoscono questa sua passione per la moto”. La prima, quella con cui ha vinto il campionato, come ricordo è esposta nel salotto di casa, insieme alle coppe delle vittorie che, di certo, presto aumenteranno.