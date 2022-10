Augusta, la noia di provincia protagonista di “Luna”, opera prima del giovane Francesco Fazio

La noia di provincia, in una giornata caldissima di agosto che sembra non finire fai, scandita dalle lancette dell’orologio che porta, alla fine, anche al tradimento, nel tentativo della protagonista di provare un brivido, con la luna testimone silenziosa.

Si chiama appunto “Luna”, il cortometraggio, opera prima del giovane videomaker augustano Francesco Fazio, proiettato venerdì sera per la prima volta all’auditorium comunale per un evento organizzato in collaborazione con “Premiarte”, “936 pezzi” e il Comune. Un progetto indipendente autofinanziato, scritto a quattro mani da Francesco Fazio, che si è occupato di montaggio e regia e da Marco Zanti, per le riprese di Luigi Pitari e la fotografia di Paolo Spinali. Fanno parte del cast Sarah Cristina (protagonista), Isabella Piazza, Serena Tringali, Alessandro Buono, Giulia Serra, Sebastiano Longo, l’uomo con il cane è Giuseppe Gallitto, gli anziani al bar Francesco Mameli, Vittorio Patania, Rosario Avola, Alfredo Di Fazio.

Il tema è, appunto, la noia di una caldissima domenica di agosto, quando una coppia di ragazze di Augusta, Andrea e Marta, si ritrova a pranzo con un gruppo di amici, Fabrizio ed Anna, Luca e Maya. Andrea si estrania, fino a quando i comportamenti di Maya e Fabrizio cattureranno la sua attenzione. Una volta tornate a casa le due ragazze, Andrea cerca di combattere la noia e l’ansia fumando una sigaretta, quando arriva una misteriosa telefonata che la porterà ad uscire di casa di nascosto nel cuore della notte per dirigersi allo stesso locale dove si trovano i suoi amici.

Perennemente alla ricerca di qualcosa che faccia breccia nella sua apatia, Andrea trova un modo per fuggire dalla noia sotto le luci della luna piena, unica testimone di quanto sta per succedere. Resta solo da scoprire come, e per quanto tempo durerà questa sensazione di leggerezza.

“L’idea del corto nasce dal bisogno che ha una mente creativa di comunicare sempre emozioni e sentimenti e perchè il corto è quello che tra tutti può creare nella testa di ognuno di noi un’idea diversa. –ha detto alla prima Fazio- Il corto racconta la noia, o meglio l’angoscia che consegue la noia, quella sensazione in cui vorresti, e potresti fare qualsiasi cosa, ma ti ritrovi a non fare nulla. Ti ritrovi a fine giornata insoddisfatto/a ed annoiato/a, con il rimorso di non aver fatto nulla, o abbastanza. E’ una sensazione che conosco molto bene, e che rispecchia il mio rapporto con Augusta, o con la vita di provincia in generale”.

Perché se Augusta da un lato “è bellissima”, dall’altro però offre poco ai giovani, “è per chi si accontenta e resta, chi ha un obiettivo, un sogno, una passione è costretto ad andare via” – ha proseguito il giovane regista, che tre anni fa si è trasferito a Milano e ha lanciato un monito ai giovani: “Qualsiasi siano i nostri obiettivi la nostra passione, facciamo, proviamoci, senza farci prendere da questa noia di provincia, da questa angoscia. Facciamo, proviamo prima di tutto dovremmo essere noi giovani a provaci”.

La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani con Marco Zanti: “Abbiamo cercato di mettere insieme le idee, – ha spiegato Zanti- io avevo una storia che parlava di amore e tradimento mentre Francesco voleva raccontare la noia, quella calda e spossante che si vive in Sicilia nelle periferie. Abbiamo mischiato le idee e scritto una sceneggiatura a quattro mani. Il messaggio che spero sia arrivato è che si tradisce non tanto per mancanza di rispetto verso il partner, ma per cercare un brivido che faccia breccia nell’apatia della protagonista”.

Il cortometraggio, pronto per partecipare a vari festival, ha avuto il supporto di Premiarte la cui presidente Teresa Casalaina, in apertura della serata presentata da Serena Tringali, si è complimentata con Fazio: “Siamo sicuri che essendo un giovane pieno di iniziative e talento avrà una grande strada ed è un piacere supportare i giovani che cercano di elevare il livello culturale della città” – ha detto.

“Un grazie lo dedico ai giovani augustani che si mettono in gioco, che provano a realizzare i propri sogni e che hanno a cuore di presentarli nella propria città,”– ha affermato alla fine della proiezione l’assessore Ombretta Tringali, che come Comune ha messo a disposizione l’auditorium comunale per la proiezione del corto.