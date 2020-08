Augusta, la nave quarantena Azzurra attracca alla banchina del porto commerciale per imbarcare altri migranti

Si è spostata dal centro della rada ed è attraccata alla banchina commerciale del porto per far salire a bordo un piccolo gruppo di migranti la nave quarantena Azzurra, che già ospita 686 migranti provenienti dall’hotspot di Lampedusa che stanno effettuando così la quarantena.

È questo il motivo per cui dopo le 14 di oggi la nave traghetto, arrivata sabato pomeriggio ad Augusta e rimasta finora al centro del porto, ben visibile da diversi punti del territorio, si è mossa in direzione della banchina commerciale, dove ad attenderla c’erano un gruppo di migranti, pare una decina, provenienti dagli sbarchi avvenuti in questi giorni del siracusano, e trasferiti allo scalo megarese con un mezzo della Croce rossa per salire sulla nave e fare così la quarantena, come fa sapere il dirigente del locale commissariato Guglielmo La Magna.

Dopo l’operazione di imbarco, che avverrà sotto lo stretto controllo delle forze dell’ordine, la nave ritornerà in rada.