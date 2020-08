Augusta, la nave Aurelia ha lasciato il porto, Ficara, Scerra e Pisani (M5S): “qualcuno dovrebbe fare i complimenti al sindaco Di Pietro”

Ha lasciato stamattina presto il porto di Augusta la nave quarantena Aurelia con a bordo un centinaio dei migranti rimasti del gruppo originario di 273. Ventiquattro sono positivi al Covid 19 e gli altri sono isolamento avendo avuto contatti con i postivi. Dei 167 che, invece, ieri sono sbarcati perchè negativi, 30 sono minori non accompagnati trasferiti nel centro di accoglienza di Ragusa, mentre gli adulti sono andati a Caltanissetta.

Dopo le lunghe operazioni di sbarco, durate diverse ore per rispettare le norme anticontagio e che si sono concluse ieri intorno alle 17, la nave è stata sanificata, ha fatto rifornimento ed è ripartita alla volta di Lampedusa dove dovrebbe arrivare domani per accogliere altri migranti e alleggerire l’hotspot dell’isola ormai al collasso, considerato che è stata noleggiata dal Governo proprio per la quarantena dei migranti che, in questa calda estate, stanno arrivando in maniera massiccia soprattutto a Lampedusa.

Scongiurato, dunque, il rischio che la nave traghetto potesse rimanere per troppo tempo attraccata alla banchina del porto commerciale, rischio che aveva suscitato anche le preoccupazioni di Assoporto Augusta, per i parlamentari Paolo Ficara, Filippo Scerra e Pino Pisani del Movimento 5 Stelle “alla fine ha vinto il buon senso, ed il nostro alzare la voce ha avuto il semplice scopo di trovare assieme al ministero dell’Interno, la soluzione più indolore e sicura per la città di Augusta”.

I tre sottolineano come nessuno dei migranti sbarcati è rimasto nel territorio siracusano ed i positivi non si sono mossi da bordo: “qualcuno dovrebbe fare i complimenti al sindaco Cettina Di Pietro. Senza la sua presa di posizione, – dicono- oggi si starebbe parlando di una situazione completamente diversa. E i professionisti della polemica fine a sé stessa starebbero pontificando. Ma tutti quelli che in queste ore, anche a queste latitudini, hanno fatto il tifo contro Augusta, contro gli augustani e contro i siracusani in genere sono rimasti delusi”.

Poi un accenno anche alla polemica con l’assessore alla Salute Razza. “La Regione, tramite l’assessore Razza, ha purtroppo dimostrato ancora una volta di non voler vedere dove sia il problema. – concludono- Più facile buttarla in caciara ed accusare tutto il mondo di ignoranza. Uno scivolone maschilista, violento e volgare quello di Razza ai danni di Cettina Di Pietro. Il sindaco di Augusta ha fatto la sua parte: esporsi per garantire il rispetto della tutela sanitaria degli augustani”.