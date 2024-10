Augusta, “la mela di Aism” compie 30 anni: oggi e domani volontari in piazza Duomo

Quest’anno “la mela di Aism”, evento promosso dall’Associazione italiana sclerosi multipla, celebra il suo 30° anniversario e torna nelle piazze per il fine settimana per raccogliere fondi per la ricerca. Oggi e domani in piazza Duomo i volontari offriranno sacchetti di mele verdi, gialle e rosse, delle varietà granny smith, golden e noared a fronte di una donazione minima di 10 euro. Per il 30° anniversario, ritorna la borsina rossa contenente un sacchetto da 1,8 kg di mele e un pieghevole informativo e un QR code per accedere a ricette esclusive di chef Alessandro Borghese.

Per il decimo anno consecutivo, chef Alessandro Borghese è il volto della campagna La Mela di Aism. “Da 10 anni sono al fianco di Aism per combattere la sclerosi multipla e le patologie correlate. Solo la ricerca scientifica può aiutarci a trovare una cura risolutiva. Per questo è importante partecipare a la mela di Aism: cucinare è un atto d’amore, proprio come la solidarietà” dichiara chef Borghese. Al suo fianco, la madrina Antonella Ferrari, attrice e scrittrice, il ballerino Ivan Cottini e molti altri amici e sostenitori si uniranno alla causa.

Iniziata come una semplice raccolta fondi, l’evento ha contribuito significativamente ai progressi nella ricerca sulla sclerosi multipla e a potenziare i servizi alle persone con sclerosi multipla sul territorio. Grazie ai fondi raccolti, sono state sviluppate nuove terapie e trattamenti che migliorano la qualità della vita delle persone con sm. “Grazie ai progressi nelle nuove terapie ad alta efficacia, le persone recentemente diagnosticate con sclerosi multipla possono guardare al futuro con maggiore ottimismo, senza temere cambiamenti significativi nei loro programmi di vita a causa della disabilità. Gli obiettivi futuri includono l’identificazione delle cause della sclerosi multipla e delle malattie correlate, lo sviluppo di cure definitive, e la scoperta di terapie che possano arrestare la progressione della malattia e ridurre la disabilità. I risultati ottenuti finora hanno significativamente migliorato la qualità della vita dei pazienti, e il prossimo passo è trovare una cura definitiva” – ha detto Alessandro Ricupero, presidente della sezione provinciale Aism di Siracusa.

Il 45512 è il numero solidale per sostenere il progetto di ricerca “Promopro-ms digital edition”, promosso da Fism la fondazione di Aism per valutare la progressione della malattia e predirne l’andamento. Le persone coinvolte partecipano alla ricerca monitorando la percezione del proprio stato di salute tramite un’app e contribuendo alla personalizzazione dei trattamenti terapeutici.

Gli importi della donazione con numero solidale saranno di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb, Tiscali e Geny, di 5 euro da chiamata da rete fissa Twt, Convergenze e PosteMobile e di 2 euro con SMS da cellulare personale WindTre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Tiscali. Aism invita tutti a partecipare attivamente come volontari o ambasciatori nelle loro comunità. È possibile contribuire anche dedicando qualche ora del proprio tempo alle attività di sensibilizzazione e raccolta fondi. Per maggiori informazioni, contattare AISM al numero 0931462