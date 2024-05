Augusta, la magia della barca a vela coinvolge tanti giovani nella due giorni della Lega navale

Hanno potuto godere della magia di andare per mare utilizzando il vento come unico mezzo di propulsione, nell’ottica di una fruizione del mare senza barriere aperta a tutti, i partecipanti alla manifestazione “Vela e salute” promossa dalla Lega navale italiana, delegazione Sicilia orientale insieme all’Azienda ospedaliera Arnas Garibaldi di Catania. La manifestazione nazionale, martedì e mercoledì, ha toccato anche il porto di Augusta, facendo registrare una buona partecipazione di pubblico.

Sette in tutto le uscite in mare a bordo delle imbarcazioni a vela “Lighea” della sezione di Brucoli-Augusta della Lega navale e “Vitae” della sezione di Pozzallo. A bordo, in totale, 84 persone, tra cui studenti dell’ istituto superiore Marconi, ragazzini e bambini di una scuola di danza e una palestra megaresi.

La navigazione a staffetta si è svolta su due rotte: la prima partendo da Lipari verso Catania toccando i porti di Sant’Agata di Militello, Milazzo, Messina, Riposto e Catania, e la seconda partendo da Pozzallo verso Catania e toccando i porti di Marzamemi, Siracusa, Augusta e Catania.

A bordo delle 12 imbarcazioni della Lega navale italiana sono stati accolti 970 ospiti tra cui molti ragazzi disabili e normodotati; sono stati coinvolti 42 soci della Lega navale come equipaggi delle imbarcazioni e 62 soci in supporto a terra. Tutte le imbarcazioni coinvolte sono state confiscate alla malavita e assegnate alle varie sezioni per risorgere a una nuova vita di legalità